Baumholder feiert ausgelassen Vom Weihnachtsmarkt direkt zur Nikolaus-Party Sascha Saueressig

Benjamin Werle 08.12.2025, 14:00 Uhr

i Am Freitagabend war richtig viel Los auf dem Weihnachtsmarkt in Baumholder. Nach 19 Uhr kamen noch viele US-Amerikaner nach der Lighting Ceremony und feierten mit. Ab 21 Uhr verlagerte sich das Geschehen dann ins Bistro Pierrot im Hotel Westrich, wo eine Nikolaus-Party mit den DJs Patrick Whale und Mike bis in die Nacht gefeiert wurde. Benjamin Werle

Auch wenn das Wetter etwas ungemütlich wurde, feierten die Baumholderer ihren Weihnachtsmarkt ausgiebig. Der Zuspruch am Freitag war stark wie lange nicht. Nur die Bühne fehlte, weshalb die Kinder bei ihren Liedern nicht gut wahrzunehmen waren.

Zuerst Nieselregen, danach, füllte sich der Weihnachtsmarkt am Freitagabend. An Essensständen herrschte gegen 20 Uhr dann reger Betrieb. Auch viele US-Amerikaner schauten nach dem Einschalten der Lichter (der sogenannten Lighting Ceremony um 17.







