Josephine Wacuka und Purity Nduta wuchsen in dem kenianischen Waisenhaus des Vereins Orphan’s Hope & Life Kenya aus Idar-Oberstein auf. Nun absolvieren sie ein FSJ am Krankenhaus in Birkenfeld. Warum sie ihren Traum nie aus den Augen verloren haben.
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Josephine Wacuka und Purity Nduta sitzen am Küchentisch von Mabel Ngari in Birkenfeld. Langsam rührt die 23-jährige Josephine in ihrem Tee mit Milch und Zucker, blickt über den Tisch hinweg. „Ich kann es nicht glauben, jetzt bin ich im Land meiner Träume, das war mein erster Gedanke, als das Flugzeug in Deutschland landete“, erzählt sie.