Der Traum von Deutschland Vom Waisenhaus in Kenia zum Pflege-FSJ in Birkenfeld Niels Heudtlaß 16.03.2026, 15:00 Uhr

i Josephine Wacuka (rechts) und Purity Nduta wohnen während ihres FSJ am Elisabeth-Krankenhaus in Birkenfeld bei Mabel Ngari. Hier fühlen sie sich sichtlich wohl. Niels Heudtlaß

Josephine Wacuka und Purity Nduta wuchsen in dem kenianischen Waisenhaus des Vereins Orphan’s Hope & Life Kenya aus Idar-Oberstein auf. Nun absolvieren sie ein FSJ am Krankenhaus in Birkenfeld. Warum sie ihren Traum nie aus den Augen verloren haben.

Josephine Wacuka und Purity Nduta sitzen am Küchentisch von Mabel Ngari in Birkenfeld. Langsam rührt die 23-jährige Josephine in ihrem Tee mit Milch und Zucker, blickt über den Tisch hinweg. „Ich kann es nicht glauben, jetzt bin ich im Land meiner Träume, das war mein erster Gedanke, als das Flugzeug in Deutschland landete“, erzählt sie.







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