Die Vorbereitungen für die Baamhollerer Kerwe laufen: Vom 19 bis zum 22. September will das zwölfköpfige Organisationsteam um den Zweiten Beigeordneten Ulrich Jung mit neuen Ideen frischen Schwung in das Traditionsfest in der Westrichstadt bringen. Gemeinsam mit Vertretern der Straußjugend, den Ratsfraktionen im Stadtrat und einigen Gastronomen soll die Veranstaltung für ein breiteres Publikum attraktiver werden – und auch dem traditionellen Feiern in den Gasthäusern mehr Raum geben.

Los geht es am Freitag, 19. September, mit dem Flunkyball-Turnier der Straußjugend. Dies ist zugleich auch die offizielle Eröffnung der Kirmes ab 19.30 Uhr auf der mittleren Parkstufe. Sportlich und gesellig zugleich wird es dann zugehen, wenn die Teams um Plätze und Preise kämpfen. „Dort ist genug Platz für Teams und Zuschauer, und es verspricht einen unterhaltsamen Auftakt mit sportlichem Ehrgeiz und jeder Menge Spaß“, erklärt Michael Schug aus dem Organisationsteam. Anmeldungen sind im Vorfeld bei der Straußjugend über deren Instagram-Account@fleckeschisser oder am Freitagabend bis 19 Uhr möglich. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Kinder starten in vier Altersgruppen

Am Samstag, 20. September, steht die achte Auflage des beliebten Stadtlaufs an. Der Förderverein Triathlon und Stadtlauf hat auf seiner Internetseite unter baumholder-stadtlauf.dedie Rahmendaten für Kinder und Jugendliche sowie einen Link zur Anmeldung veröffentlicht. Beginn ist um 15 Uhr für die Kinder U6 der Jahrgänge 2020 und jünger auf der 200-Meter-Strecke. Im Anschluss werden die Kinder U8, U10 und U12 jeweils auf ihre Strecken gehen. Die Strecke führt über die Kennedyallee durch die Innenstadt zurück zum Ziel – und die Teilnehmer werden erneut von vielen Zuschauern angefeuert. Im Anschluss werden die Sieger der einzelnen Läufe und die stärksten Teilnehmergruppen geehrt. „Es gibt schon einige Schulen, die sich aber in diesem Jahr erstmals beteiligen wollen“, berichtet Schug. Danach besteht auch die Möglichkeit, an den Buden und Ständen der Schausteller vorbeizuschauen. „Wir haben einen kleinen Vergnügungspark mit Schießbude, Entenangeln und Kinderkarussell an der oberen Marktplatzstufe“, berichtet Schug. Dies hätten die Organisatoren für die Kirmes während des Altstadtfestes festmachen können.

Party in der Brühlhalle

Am Samstagabend verwandelt sich dann die Brühlhalle in eine Disco: Bei der großen „DJ-Night Baumholder“ legen drei DJs auf, darunter kein Geringerer als Patrick Whale, bekannt von Auftritten beim Tomorrowland-Festival. Die Besucher dürfen sich ab 20 Uhr auf elektronische Beats, Lichtshows und eine ausgelassene Stimmung freuen. Patrick Whale, Absolvent der Tomorrowland-Academy, bringt seine mitreißenden Tech-House-, House- und Techno-Beats auf die Bühne. Neben ihm stehen DJ Pad-X aus Baumholder – bekannt durch zahlreiche Mixes sowie Auftritte und Produktionen – und DF Marcello aus Mainz an den Decks. Doch nicht nur musikalisch wird es extravagant: Eine Lichtshow verwandelt die Brühlhalle in ein pulsierendes Spektakel. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn der Show direkt im Anschluss. Karten sind für 5 Euro an der Abendkasse erhältlich. „Wir wollen die Preise niedrig halten, um die Leute anzusprechen“, erklärt Schug. Und auch die Bauarbeiten vor der Brühlhalle auf dem Schulhof der Grundschule werden so weit abgeschlossen sein, dass der Zugang von der Straße aus über die kleine Treppe ohne Einschränkungen erfolgen kann. „Sollte es notwendig sein, werden wir vor der großen Treppe und zu den Spielgeräten noch zusätzlich Bauzäune stellen“, erläutert Schug.

D er Kerwesonntag beginnt um 14 Uhr mit der traditionellen Straußrede. Die wird von der Straußjugend in diesem Jahr erstmals am Vis-à-Vis vorgetragen. Anschließend – ab etwa 16 Uhr – treten die Teams der Straußbuwe der Verbandsgemeinde in einem Wettkampf gegeneinander an. Gesucht wird der neue VG-Meister. „Neben der Baumholderer Straußjugend haben wir drei weitere Teams aus den Ortsgemeinden“, berichtet Schug – wobei weitere Teilnehmer willkommen sind und sich bei der Straußjugend um Darnell Horbach melden können. Danach geht das Fest weiter mit Livemusik mit der Gruppe Take Two auf der Bühne am Brunnen, wo für Stimmung gesorgt wird.

Kerwe-Essen in den Kneipen im Flecken

Der Montag beginnt mit dem Krammarkt, der ab 10 Uhr in der Kennedyallee aufgebaut ist. „Auch Sabine Pees wird vor ihrem Geschäft einen Stand machen, wo es Bratkartoffeln und Getränke gibt“, berichtet Michael Schug. Zudem habe man auch einen Essensstand mit indischen Gerichten für die Kerwe gewinnen können. Zur Mittagszeit wird es kulinarisch: Viele Restaurants der Stadt bieten spezielle Kirmesangebote zum Mittagessen an – eine ideale Gelegenheit für einen gemütlichen Start in den letzten Festtag. „Ich habe mehr als 20 Unternehmen angeschrieben, ob sie montags mit ihren Mitarbeitern zum Kerwe-Essen kommen würden – und wir haben positive Resonanz erhalten“, sagt Schug. So habe sich die Firma Wildanger beispielsweise schon in der hiesigen Gastronomie angemeldet. Im Anschluss wird dann ab 14 Uhr auf dem Marktplatz zum Kerweschoppen, begleitet vom traditionellen Fassanstich, eingeladen. Danach sorgen erneut Musiker auf der Bühne am Brunnen bis 18 Uhr für einen stimmungsvollen Ausklang der Kirmes. Die Mischung aus Sport, Musik, Tradition und neuen Ideen solle alle Generationen zum Mitfeiern ansprechen und einladen mitzumachen, erklärt Schug.