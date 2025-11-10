Vom religiösen Wahn zum Rassismus

Judenhass, der seit dem Ende des 19. Jahrhunderts Antisemitismus genannt wird, unterlag im Laufe seiner mehr als 2000-jährigen Geschichte vielfältigen Wandlungen. Auch an der Oberen Nahe. Ein Blick zurück.
Galten Juden ab der Antike ganz allgemein als „Feinde der Menschheit“, traten ab dem 2. Jahrhundert nach Christi religiöse Motive in den Vordergrund, und Juden wurden als „Christus- bzw. Gottesmörder“ gebrandmarkt. Das Vierte Laterankonzil von 1215 grenzte Juden durch Kleidervorschriften aus und verlangte „Sichtbarkeit“ von ihnen.