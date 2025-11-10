Antisemitismus in Birkenfeld Vom religiösen Wahn zum Rassismus Axel Redmer 10.11.2025, 09:10 Uhr

i Die von Julius Streicher herausgegebene Zeitung „Der Stürmer“ beschränkte sich nach 1933 fast ausschließlich auf übelste antisemitische Hetze. Wiederholt wurden in dem Blatt Juden aus der Nahe-Hunsrück-Region an den Pranger gestellt. Schaukästen der Zeitung – hier ein Bild von 1935 aus der Wormser Innenstadt – befanden sich auch in Idar-Oberstein. Bundesarchiv

Judenhass, der seit dem Ende des 19. Jahrhunderts Antisemitismus genannt wird, unterlag im Laufe seiner mehr als 2000-jährigen Geschichte vielfältigen Wandlungen. Auch an der Oberen Nahe. Ein Blick zurück.

Galten Juden ab der Antike ganz allgemein als „Feinde der Menschheit“, traten ab dem 2. Jahrhundert nach Christi religiöse Motive in den Vordergrund, und Juden wurden als „Christus- bzw. Gottesmörder“ gebrandmarkt. Das Vierte Laterankonzil von 1215 grenzte Juden durch Kleidervorschriften aus und verlangte „Sichtbarkeit“ von ihnen.







