Wanderer erkunden Themenweg Vom Reichenbacher Ofenmuseum begeistert

i Der Betreiber des Ofenmuseums, Wolfgang Lengler, links neben Wanderführer Ernst Schmitz (mit Zipfelmütze) waren sehr angetan über die große und sehr interessierte Wandergruppe. Gerhard Müller

Einen erlebnisreichen Tag hatte die Reichenbacher Wandergruppe, die sich auf dem Themenwanderweg mit den 14 verschwundenen Dörfern beschäftigte und das Ofenmuseum besichtigte.

Eine große Gruppe von 27 Wanderern, darunter auch elf Wanderfreunde des Idarer Turnvereins, führte Wanderführer Ernst Schmitz zum Abschluss der diesjährigen Wandersaison über den Reichenbacher Themenwanderweg mit Abschluss im Ofenmuseum. Ernst Schmitz startete die Tour am Gemeindehaus in Richtung Heimbacher Höhe.







