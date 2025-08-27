Bei Kaffee, Kuchen und Kunst zum Mitmachen kamen zahlreiche Besucher in Rhaunen ins Gespräch. Organisiert hat die Veranstaltung der Verein „Mach mit!“

Bei herrlichem Wetter lockte am vergangenen Sonntag die Veranstaltung des Vereins „Mach mit!“ zahlreiche Besucher und Besucherinnen aller Generationen nach Rhaunen. Das Café neben dem alten Rathaus öffnete seine Türen für ein Klapp-auf-Café, gefüllt mit Geschichten, Überraschungen, leckerem Kuchen, Kaffee, Fingerfood, Kunst zum Mitmachen – und nicht zuletzt Clownin Roberta, die besonders die kleinen Gäste verzauberte.

Ein kleiner Flohmarkt für Kinder sorgte für Freude und reges Treiben. Groß und klein kamen ins Gespräch, stöberten durch die liebevoll zusammengestellten Stände oder legten kreativ Hand an. Das Angebot reichte von Kuchen mit Herz bis zu Bastelaktionen, die zum Mitmachen einluden. Dank vieler Kuchenspenden war für jeden etwas dabei.

Regelmäßige Aktionen für Grundschulkinder

„Mach mit!“ – der Verein, gegründet im Jahr 1984, bietet seitdem regelmäßig Aktionen für Grundschulkinder an. An jedem ersten Freitag im Monat (am Sonntag fand das Event ausnahmsweise statt) standen bereits spannende Programmpunkte auf dem Plan – etwa die Wasserspiele am Idarbach, stets in Kooperation mit dem Forstamt Idarwald. Besonders aktiv mit dabei ist Försterin Gisela Kadisch, die mit viel Enthusiasmus den Wald erlebbar macht.

Ein Höhepunkt: Im September geht es wieder hinaus aufs Feld – diesmal auf den Kartoffelacker in Hottenbach. Dort dürfen die jungen Entdecker mit allen Sinnen erleben, wie die Erde sich anfühlt und funktioniert – ein naturnahes Abenteuer ganz nach dem „Mach mit!“-Ansatz.

Initiatorin und Vorsitzende des Vereins ist Gabriele Berend, die mit viel Herzblut und Engagement dafür sorgt, dass Jung und Alt gemeinsam Spaß haben, lesen, entdecken und kreativ sein können. Dank der großzügigen Kuchenspenden wurde das Café ein voller Erfolg – alle Erlöse kommen der Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“ und dem Förderverein Lützelsoon zu Gute. Ein Tag voller Lachen, Gemeinschaft und Natur – und gleichzeitig ein wunderbarer Auftakt zu den kommenden Aktionen.