Die Zweitauflage des Genussmarktes lockte am Sonntag reichlich Publikum. An Ständen, Theken und Stehtischen auf der mittleren Marktplatzstufe ließen sich die Besucher vom leckeren Essen und der Frühlingssonne – die Temperatur lag knapp unter der 20-Grad-Marke – verwöhnen. Ein großer Pavillon mit Sitzgelegenheiten lud in der Platzmitte zum Mittagessen, Verweilen und Plauschen ein.

Das Angebot auf dem Platz umfasste allerhand Leckereien: Wildgulasch vom Grill mit Klößen, Schnitzel, Pommes und Hühnchen-Nuggets, dazu ein leckerer Wein oder ein frisches Bier und zum Nachtisch eine Tasse heißer Cappuccino und süße Früchte. Vielfältig und ausgefallen: Die Karte reichte von regionalen Spezialitäten bis zu internationalen Delikatessen. Darunter Backwaren, Antipasti, Wein, Bier, Kaffee, Gewürze, Brotaufstriche, Früchte, Honig, Käse, Bio-Fleisch und spanisches Olivenöl.

Beim Genussmarkt herrschte am Sonntagnachmittag reger Betrieb. Werle Benjamin Die Trommelgruppe Sikudhani gab auf der Bühne den Rhythmus an. Werle Benjamin Begehrt: Zum Nachtisch eine Tasse frisch gerösteter Kaffee. Werle Benjamin Das Unternehmen Olinuss hatte Speisen aus der Türkei im Angebot. Kostprobe gefällig? Süße und deftige Happen wurden zum Verkosten angeboten. Werle Benjamin 1 / 5

Zwei Fläschchen der mediterranen Spezialität hatte sich VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser gesichert, der von einer gelungenen Veranstaltung sprach. Bester Laune war Hauptinitiator Michael Schug, der gemeinsam mit dem Team Visit Baumholder den zweiten Genussmarkt in der Westrichstadt auf die Beine gestellt hatte. „Das Wetter ist genial. Der Platz ist voll“, freute sich Schug in einem ersten Fazit. Er berichtet: Am Vormittag sei der Zulauf noch überschaubar gewesen. Gegen 12 Uhr wurde es dann immer mehr. Für die Aussteller – rund 20 Stände hatten auf der mittleren Parkstufe aufgeschlagen – war der Genussmarkt eine gute Plattform. Gelobt wurde die familiäre Atmosphäre.

Zufrieden äußerte sich etwa Fatih Balci, der am Stand der Firma Olinuss aus Winnweiler türkische Spezialitäten zum Verkauf anbot. Neben Cashews, Wal- und Haselnüssen sowie Pistazien gab es dort auch Feigen und Aprikosen. Afrikanische Rhythmen hatte die Trommelgruppe Sikudhani im Gepäck, die von der Bühne aus das Publikum unterhielt.