Schulleiter Frank Huck überreichte im Stadttheater Idar-Oberstein die Abizeugnisse an alle 54 Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums an der Heinzenwies. Herzlichen Glückwunsch.

i Allen 54 Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums an der Heinzenwies gratulierte Schulleiter Frank Huck im Stadttheater Idar-Oberstein zum bestandenen Abitur. Fabian Bohr

Allen 54 Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums an der Heinzenwies konnte Schulleiter Frank Huck im Stadttheater Idar-Oberstein zum bestandenen Abitur gratulieren. Diesem Glückwunsch schloss sich Landrat Miroslaw Kowalski an, der anlässlich der Feier auf sein eigenes Abitur vor 41 Jahren zurückblickte und den Schülerinnen und Schülern den Ratschlag mitgab, die in der Schule entstandenen Lebensfreundschaften zu pflegen, eine Gemeinschaft wie in der Schule erlebe man später nur noch ganz selten.

Nachdem Merle Fuhr und Greta Kliebisch, begleitet von Angelina Bauer am Klavier und Jan-Erik Huhmann an der Gitarre, „Won’t forget these days“ von Odeville gesungen hatten, ergriff Mirko Hellwig als Elternvertreter das Wort. Die frisch gebackenen Abiturientinnen und Abiturienten erlebten gerade Geschichte in Echtzeit. Gleichzeitig habe diese Generation aber auch das Privileg, Veränderungen anzustoßen, und so gab Hellwig den jungen Erwachsenen der Generation Z mit: „Bleibt kritisch und unbequem! Habt Mut, groß zu träumen!“

Schöne Fahrten nach Berlin, Rom und London

Für das Kollegium erinnerte Studiendirektor Jan Schwab, der gleichzeitig auch als Vater stolz sein durfte, an die vergangene Schulzeit der Heinzenwieslerinnen und Heinzenwiesler: Vor neun Jahren habe er den Jahrgang am letzten Montag im August 2016 bei der Schuleinführungsfeier als Orientierungsstufenleiter begrüßt, nun dürfe er ihn verabschieden. Seitdem hätten die Schülerinnen und Schüler tausende Unterrichtsstunden erlebt, gut 150 Klassen- und Kursarbeiten geschrieben, fundiertes Schulwissen und wichtige Arbeitstechniken erlernt, viele schöne Fahrten unter anderem nach Hattgenstein, Prettau, Berlin, Rom und London mitgemacht, aber auch schwierige Zeiten wie die Corona-Einschränkungen oder den Tod der beiden Lehrer Carsten Thiel und Ludger Probson erlebt, an deren Verdienste Schwab in diesem Zusammenhang noch einmal erinnerte.

Mit einem Augenzwinkern merkte er am Ende an, bei seiner Rede habe es sich in den digitalen Zeiten des Fremdschreibens von Texten um eine garantiert KI-freie Ansprache gehandelt. Er rief zum bewussten Umgang mit der Digitalisierung des Alltags auf und gab den Abiturientinnen und Abiturienten gemäß Immanuel Kant mit: „Seid aufgeklärt! Gebraucht euren eigenen Verstand!“

Anschließend war noch einmal Merle Fuhr in Begleitung von Jan-Erik Huhmann mit dem Song „I“ll be over you“ von Toto zu hören, bevor für die Abiturientinnen und Abiturienten Johanna Meigen und Leopold Busch Abschied von der Schulzeit nahmen. Etwas wehmütig blickten sie zurück auf die „beste Zeit unseres Lebens“, vor allem auf die Oberstufenzeit. Und sie stellten mit Blick auf ihre heterogene Stufe fest: „Erfolg ist individuell. Manche wollen Arzt werden, andere nur Influencer. Hinter jeder Note steht eine ganze Geschichte.“

Und damit näherte sich der Abend seinem Höhepunkt, der feierlichen Überreichung der Abiturzeugnisse durch Schulleiter Frank Huck und Oberstufenleiter Frank Becker. Zu einem selbst gewählten Musikstück wurde jede Abiturientin und jeder Abiturient feierlich auf die Bühne gebeten.

Jede Menge Ehrungen und Auszeichnungen

Natürlich gab es auch in diesem Jahr viele Ehrungen und Auszeichnungen. Der GDCH-Preis für den jahrgangsbesten Abiturienten im Fach Chemie ging an Hannes Günther. Den Abiturpreis für die beste Geschichts-Abiturklausur, verbunden mit einem Preisgeld der Kreissparkassen-Stiftung, erhielten Marie Pritschow und Cedric Vogt. Mit dem DMV-Abiturpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung wurde Lewin Schneider geehrt. Cedric Vogt bekam auch den Buchpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, der verbunden ist mit einer einjährigen Mitgliedschaft als Anerkennung für sehr gute Leistungen im Fach Physik.

Der Vorsitzende des Sportkreises Birkenfeld, Bernd Pohl, freute sich, Justus Cullmann die Pierre-de-Coubertain-Medaille für besonderen Einsatz und hervorragende Leistungen im Fach Sport verleihen zu dürfen. Die Schülerassistenten Merle Fuhr, Laurent Hartmann, Luka Kaiser, Nele Sophie Klein, Nele Klein, Josef Schwab und Cedric Vogt, die sich in der „Bewegten Pause“ für die jüngeren Schülerinnen und Schüler engagiert hatten, erhielten Präsente. Cambridge-Zertifikate wurden an Raphael Cullmann, Annika Hellwig, Jan-Erik Huhmann, Nele Klein, Tim Kolin, Lewin Schneider, Cedric Vogt und Katharina Wilhelm übergeben.

Für ihr Engagement im Schulsanitätsdienst wurden Lilly Eifler, Jannik Reiss und Hannah Veeck geehrt. Dank für langjährige SV-Arbeit ging an Anna Conradt, Dunja Habib, Eva Schäfer, Jana Schneider und Svenja Stein. Schließlich wurden durch die Vorsitzende des Fördervereins, Susanne Frey, die Buchpreise für die vier besten Abiturientinnen und Abiturienten, die eine Durchschnittsnote bis 1,4 erreicht hatten, übergeben: Leopold Busch, Hannes Günther, Marie Pritschow und Valeria Tschuljukin. Zum Schluss wurde der Buchpreis des Ministeriums für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz „für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule“ Jannik Reiss zuerkannt. red

Alle Abiturienten auf einen Blick

Angelina Bauer, Celina Joelle Becker (beide Idar-Oberstein), Larissa Betz (Hellertshausen), Leopold Bastian Busch, Mark Jannick Catalina (beide Idar-Oberstein), Anna Katharina Conradt (Kirschweiler), Justus Cullmann, Raphael Wilhelm Cullmann, Liam Alexander Diehl, Jan Dortmann, Lilly Hilde Eifler (alle Idar-Oberstein), Erik Marko Werner Fuchs (Herrstein), Merle Fuhr (Mörschied), Julie Gehrmann, Laura Isabeau Gottsmann, Ayette Gouacem (alle Idar-Oberstein), Hannes Günther (Gerach), Dunja Paraiba Roxana Habib (Idar-Oberstein), Elias Hahn (Kempfeld), Laurent Hartmann (Vollmersbach), Johanna Heich (Idar-Oberstein), Annika Hellwig (Fischbach), Jan-Erik Huhmann (Mackenrodt), Luka Michael Kaiser (Gerach), Nele Klein, Nele Sophie Klein, Greta Kliebisch, Christine Knapp, Tim Kolin, Johanna Rabea Meigen (alle Idar-Oberstein), Bastian Nowak (Birkheim), Emelie Marie Dita Pascher (Kirn), Marie Pritschow (Idar-Oberstein), Jule Kea Ranft (Kirschweiler), Till Reinery, Jannik Reiss (beide Idar-Oberstein), Amélie Riotte (Wirschweiler), Mia Röhrig, Valentin Ruppel, David Schäfer, Eva Maria Schäfer, Jana Schneider (alle Idar-Oberstein), Kevin Schneider (Kirschweiler), Lewin Thomas Schneider, Lilly Marie Schöneck (beide Idar-Oberstein), Mia Hildegard Schubert (Morbach), Josef Jan Elias Schwab (Idar-Oberstein), Svenja Stein (Veitsrodt), Jasmin Tahri (Fischbach), Jonas Tatsch (Kirschweiler), Valeria Tschuljukin, Hannah Veeck, Cedric Maximilian Vogt, Katharina Wilhelm (alle Idar-Oberstein)