Erhebliche Mängel dokumentiert
Vollsperrung nötig: Fischbachbrücke wird neugebaut
Die Fischbachbrücke muss abgerissen und neugebaut werden – daran führt kein Weg vorbei.
Die Fischbachbrücke muss abgerissen und neugebaut werden – daran führt kein Weg vorbei.
Fotostudio Hosser. Hosser

Die Fischbachbrücke in der gleichnamigen Gemeinde ist nicht zu retten: Angesichts des schlechten Zustands muss das Bauwerk abgerissen und neugebaut werden. Auch der dortige Kreisel soll instand gesetzt werden. 

Lesezeit 2 Minuten
In einem desolaten Zustand ist die Brücke über den Fischbach an der K30 in der gleichnamigen Gemeinde. Weil eine Sanierung nicht wirtschaftlich ist, bleiben nur Abriss und Neubau übrig. In diesem Zusammenhang soll auch der dortige kleine Kreisel instand gesetzt werden – 2027 könnte es losgehen.
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