Umleitung bis Ende Juli Vollsperrung in Bruchweiler wegen Kanalarbeiten Christian Schulz 22.07.2026, 16:00 Uhr

i Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Bruchweiler aufgrund von Kanalarbeiten für einen Hausanschluss in der Idarwaldstraße Christian Schulz. Hosser

Die Ortsdurchfahrt in Bruchweiler ist wegen Arbeiten vorübergehend dicht – große Umleitungen führen über Allenbach. Auch Busverbindungen ändern sich; Pendler und Anwohner sollten Fahrpläne prüfen.

Seit Kurzem ist die Ortsdurchfahrt in Bruchweiler im Bereich der Idarwaldstraße 7 vollständig gesperrt. Nach Angaben der zuständigen Stellen dauern die Arbeiten voraussichtlich bis Ende Juli. Grund für die Vollsperrung sind Kanal- und Wasserarbeiten, die für die Herstellung eines Hausanschlusses in der Idarwaldstraße erforderlich sind.







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