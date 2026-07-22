Die Ortsdurchfahrt in Bruchweiler ist wegen Arbeiten vorübergehend dicht – große Umleitungen führen über Allenbach. Auch Busverbindungen ändern sich; Pendler und Anwohner sollten Fahrpläne prüfen.
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Seit Kurzem ist die Ortsdurchfahrt in Bruchweiler im Bereich der Idarwaldstraße 7 vollständig gesperrt. Nach Angaben der zuständigen Stellen dauern die Arbeiten voraussichtlich bis Ende Juli. Grund für die Vollsperrung sind Kanal- und Wasserarbeiten, die für die Herstellung eines Hausanschlusses in der Idarwaldstraße erforderlich sind.