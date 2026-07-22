Umleitung bis Ende Juli
Vollsperrung in Bruchweiler wegen Kanalarbeiten
Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Bruchweiler aufgrund von Kanalarbeiten für einen Hausanschluss in der Idarwaldstraße
Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Bruchweiler aufgrund von Kanalarbeiten für einen Hausanschluss in der Idarwaldstraße
Christian Schulz. Hosser

Die Ortsdurchfahrt in Bruchweiler ist wegen Arbeiten vorübergehend dicht – große Umleitungen führen über Allenbach. Auch Busverbindungen ändern sich; Pendler und Anwohner sollten Fahrpläne prüfen.

Lesezeit 1 Minute
Seit Kurzem ist die Ortsdurchfahrt in Bruchweiler im Bereich der Idarwaldstraße 7 vollständig gesperrt. Nach Angaben der zuständigen Stellen dauern die Arbeiten voraussichtlich bis Ende Juli. Grund für die Vollsperrung sind Kanal- und Wasserarbeiten, die für die Herstellung eines Hausanschlusses in der Idarwaldstraße erforderlich sind.
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