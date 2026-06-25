Aufatmen in Idar-Oberstein: Der dritte Abschnitt der Ausbaumaßnahme Tiefensteiner Straße ist fast abgeschlossen, sodass am Freitag, 3. Juli, die Vollsperrung aufgehoben und der Verkehr wieder durch den Stadtteil rollen kann.
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Gute Nachrichten in einem Sommer, der bislang wenig Positives bereithält ... Mit Blick auf die Ausbaumaßnahme der Tiefensteiner Straße vermeldete Bürgermeister Friedrich Marx am Mittwochabend im Rahmen der Stadtratssitzung: Am Mittwoch wurde die Tragschicht eingebaut, am Donnerstag folgt die Deckschicht.