Aufatmen in Idar-Oberstein
Vollsperrung der Tiefensteiner Straße endet am 3. Juli
Die Vollsperrung der Tiefensteiner Straße wird am 3. Juli aufgehoben. Nächste Woche stehen in diesem dritten Bauabschnitt noch l
Die Vollsperrung der Tiefensteiner Straße wird am 3. Juli aufgehoben. Nächste Woche stehen in diesem dritten Bauabschnitt noch letzte Arbeiten an.
Hosser

Aufatmen in Idar-Oberstein: Der dritte Abschnitt der Ausbaumaßnahme Tiefensteiner Straße ist fast abgeschlossen, sodass am Freitag, 3. Juli, die Vollsperrung aufgehoben und der Verkehr wieder durch den Stadtteil rollen kann.    

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Gute Nachrichten in einem Sommer, der bislang wenig Positives bereithält ... Mit Blick auf die Ausbaumaßnahme der Tiefensteiner Straße vermeldete Bürgermeister Friedrich Marx am Mittwochabend im Rahmen der Stadtratssitzung: Am Mittwoch wurde die Tragschicht eingebaut, am Donnerstag folgt die Deckschicht.

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