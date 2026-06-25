Aufatmen in Idar-Oberstein Vollsperrung der Tiefensteiner Straße endet am 3. Juli Vera Müller 25.06.2026, 04:27 Uhr

i Die Vollsperrung der Tiefensteiner Straße wird am 3. Juli aufgehoben. Nächste Woche stehen in diesem dritten Bauabschnitt noch letzte Arbeiten an. Hosser

Aufatmen in Idar-Oberstein: Der dritte Abschnitt der Ausbaumaßnahme Tiefensteiner Straße ist fast abgeschlossen, sodass am Freitag, 3. Juli, die Vollsperrung aufgehoben und der Verkehr wieder durch den Stadtteil rollen kann.

Gute Nachrichten in einem Sommer, der bislang wenig Positives bereithält ... Mit Blick auf die Ausbaumaßnahme der Tiefensteiner Straße vermeldete Bürgermeister Friedrich Marx am Mittwochabend im Rahmen der Stadtratssitzung: Am Mittwoch wurde die Tragschicht eingebaut, am Donnerstag folgt die Deckschicht.







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