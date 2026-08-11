49. Auflage des Dorffestes
Volles Haus beim Schwollener Brunnenfest
Rockige Klänge am Samstagabend: Attention brachte die Besucher beim Schwollener Brunnenfest in Feierlaune.
Rockige Klänge am Samstagabend: Attention brachte die Besucher beim Schwollener Brunnenfest in Feierlaune.
Tobias Prietzel

Schwollen feiert sein Brunnenfest schon zum 49. Mal: Auch am Wochenende zog es zahlreiche Besucher an und ins Gemeindehaus. Allein für die Musik der Gruppe Attention kamen an die 600 zahlende Gäste.

Lesezeit 1 Minute
Geselligkeit, Livemusik und ein vielfältiges kulinarisches Angebot prägten am vergangenen Wochenende das 49. Schwollener Brunnenfest. Rund um das Gemeindehaus zeigte sich einmal mehr, warum das traditionsreiche Fest bei vielen Besuchern einen festen Platz im Veranstaltungskalender hat.
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