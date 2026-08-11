49. Auflage des Dorffestes Volles Haus beim Schwollener Brunnenfest Tobias Prietzel 11.08.2026, 13:00 Uhr

i Rockige Klänge am Samstagabend: Attention brachte die Besucher beim Schwollener Brunnenfest in Feierlaune. Tobias Prietzel

Schwollen feiert sein Brunnenfest schon zum 49. Mal: Auch am Wochenende zog es zahlreiche Besucher an und ins Gemeindehaus. Allein für die Musik der Gruppe Attention kamen an die 600 zahlende Gäste.

Geselligkeit, Livemusik und ein vielfältiges kulinarisches Angebot prägten am vergangenen Wochenende das 49. Schwollener Brunnenfest. Rund um das Gemeindehaus zeigte sich einmal mehr, warum das traditionsreiche Fest bei vielen Besuchern einen festen Platz im Veranstaltungskalender hat.







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