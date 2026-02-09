Mit weniger als 20 Akteuren hatten die Mettweilerer Fastnachter ein mehrstündiges Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt.
Bei der FC-Fastnacht im Dorfgemeinschaftshaus Dennerbachstüchen ging vor Kurzem ordentlich die Post ab. Die Akteure begeisterten mit einer bunten Show aus Tänzen, Zwiegesprächen und einfallsreichen Gags. „Es wurde ausgelassen gefeiert, der Saal war ausverkauft“, berichtet Ortsbürgermeister Jens Kneller, der die Hauptorganisation der Fastnachtssause gemeinsam mit Andreas Kaplan und Sascha Hittel stemmte.