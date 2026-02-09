Gags und ausgelassene Tänze Voller Saal bei bunter Fastnachtsshow in Mettweiler Benjamin Werle 09.02.2026, 17:00 Uhr

i Musikalische Mettweilerer: Felix Weingarth, Sascha Hittel, Dirk Kohl und Carsten Weingarth sorgten für Stimmung. Im Hintergrund beobachtet Andreas Kaplan den Auftritt. Werle Benjamin

Mit weniger als 20 Akteuren hatten die Mettweilerer Fastnachter ein mehrstündiges Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt.

Bei der FC-Fastnacht im Dorfgemeinschaftshaus Dennerbachstüchen ging vor Kurzem ordentlich die Post ab. Die Akteure begeisterten mit einer bunten Show aus Tänzen, Zwiegesprächen und einfallsreichen Gags. „Es wurde ausgelassen gefeiert, der Saal war ausverkauft“, berichtet Ortsbürgermeister Jens Kneller, der die Hauptorganisation der Fastnachtssause gemeinsam mit Andreas Kaplan und Sascha Hittel stemmte.







