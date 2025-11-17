Sessionsstart in Heimbach Vollblutfastnachterin und Neuling übernehmen das Zepter 17.11.2025, 18:00 Uhr

i Das neue Heimbacher Prinzenpaar, Francesca I. und Dominik I., umrahmt vom Elferrat der HKG. Benjamin Werle. Werle Benjamin

Einen gelungenen Auftakt mit närrischen Gästen aus Kusel und Altenburg an der Ahr feierte die Heimbacher Kulturgesellschaft am Samstag. Das neue Prinzenpaar bringt eine Frau mit Konfetti im Blut und ein Lautrer Stadtkind auf die Bühne.

Viele Gäste aus nah und fern waren in der Besenbinderhalle zu Gast, als das neue Prinzenpaar der Heimbacher Kulturgesellschaft (HKG) feierlich inthronisiert wurde. Dazu gab Sitzungspräsident Bernd Alsfasser das Motto der Session bekannt: „HKG Konfetti-Power – wild und bunt zur Narrenhour“.







