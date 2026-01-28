Nationalpark Hunsrück-Hochwald Vogelbestand in den Wäldern ist stabil Thomas Brodbeck 28.01.2026, 19:00 Uhr

i Manfred Braun begeisterte seine Zuhörer mit Vogelgesang und fundiertem Wissen über die gefiederten Freunde des Waldes. Thomas Brodbeck

Manfred Braun begeisterte die Besucher der Nationalpark-Akademie mit Vogelgesang und fundiertem Wissen über die gefiederten Freunde.

Die Ergebnisse von zwei Jahren Vogelbeobachtung im Nationalpark Hunsrück-Hochwald vorzustellen, das hört sich erst einmal nicht sonderlich spannend an. Doch das Gegenteil war der Fall. Die knapp 100 Besucher im Hunsrückhaus, dem Nationalpark-Tor am Erbeskopf, erwartete viele Informationen rund um die gefiederten Freunde beim Vortrag „Waldvogelgetümmel im Nationalpark“, verpackt in erhellende und gelungene Unterhaltung.







