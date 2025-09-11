Ende des Jahres 2025 wird die Voestalpine Automotive Components in Birkenfeld ihren Betrieb einstellen. 220 Mitarbeiter verlieren dann ihren Job. Doch die IG Metall spricht von guten Verhandlungen mit dem Arbeitgeber. Das ist das Ergebnis.

Ein Übergang in eine Transfergesellschaft und Abfindungen: Die Ende vergangenen Jahres bekanntgewordene Schließung der Voestalpine Automotive Components Birkenfeld scheint ein den Umständen entsprechend gutes Ende für die betroffenen 220 Mitarbeiter zu nehmen. „Aus Sicht der IG Metall konnten wir gemeinsam mit dem Arbeitgeber eine sehr gute Regelung für die Mitarbeiter finden“, sagt Holger Hammer-Huhn, Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall Bad Kreuznach.

Der Voestalpine-Konzern mit Sitz im österreichischen Linz hatte im Oktober 2024 bekannt gegeben, den Standort in Birkenfeld zum Jahresende 2025 schließen zu wollen. Die sogenannte „Metal Forming Division“ des Voestalpine-Konzerns reagiere auf die strukturellen Veränderungen und rückläufigen Kundenbedarfe im Automobilsektor mit einer Reorganisation ihrer Automotive-Components-Standorte in Deutschland. Die geplanten Reorganisationsmaßnahmen einschließlich der Schließung des Standortes Birkenfeld seien notwendig, um eine nachhaltige Zukunftsperspektive für die verbleibenden Automotive-Components-Standorte und für eine größtmögliche Anzahl an Mitarbeitern in Europa und ganz besonders in Deutschland zu schaffen, teilte Carola Richter, Vorstandsmitglied der Voestalpine AG und Leiterin der „Metal Forming Division“ damals gegenüber unserer Zeitung mit.

Abfindung und Transfergesellschaft für Voestalpine-Ex-Mitarbeiter

Eine schlechte Nachricht für die Region und die 220 Mitarbeiter am Standort Birkenfeld. Doch zumindest für Letztere gibt es nun wieder gute Nachrichten. „Ein Verlust des Arbeitsplatzes ist nie schön, aber wir haben die beste Möglichkeit für die Mitarbeiter herausgeholt“, sagt Gewerkschaftssekretär Hammer-Huhn. Doch wie geht es jetzt weiter für die Angestellten des Birkenfelder Standorts? Die IG Metall unter Hammer-Huhn konnte unter anderem eine beachtliche Abfindung heraushandeln. 97 Prozent ihres Monatsgehalts würden alle Mitarbeiter pro Jahr der Betriebszugehörigkeit erhalten, wie der Gewerkschaftssekretär mitteilt.

IG Metall-Mitglieder würden zusätzlich 70 Prozent ihres Monatsgehalts pro Mitgliedsjahr in der Gewerkschaft bekommen, gedeckelt sei der Betrag hier auf zehn Mitgliedsjahre. „Als Gewerkschaftsmitglied hat man Vorteile, auch wenn ein Betrieb schließt“, kommentiert Hammer-Huhn. Fast alle Mitarbeiter des Voestalpine-Standorts in Birkenfeld seien Mitglieder der Industriegewerkschaft und würden so beide Beträge erhalten.

Außerdem habe die IG Metall verhandelt, dass ein Großteil der Mitarbeiter (180) nach der Schließung des Birkenfelder Voestalpine-Werkes Ende 2025 ab dem 1. Januar 2026 in eine sogenannte Transfergesellschaft überführt werde. Diese Transfergesellschaft wird dann für zwölf Monate der neue Arbeitgeber. In einer Transfergesellschaft sind Beschäftigte sozialversicherungspflichtig beschäftigt und gelten somit nicht als arbeitslos.

In Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit wird die Transfergesellschaft durch den Dienstleister Mypegasus betrieben. „Eine Transfergesellschaft ist ein wirksames arbeitsmarktpolitisches Instrument, dessen Ziele vielfältig sind“, sagt Evelyne Gottselig, Projektleiterin bei Mypegasus. Zu den Aufgaben gehöre unter anderem, die Arbeitnehmer nach dem Jobverlust „emphatisch aufzufangen“, auch bei privaten Folgen des Jobverlustes, bei Bedarf weitere Qualifizierungen anzubieten, die Vermittlung zu einem neuen Arbeitgeber und die Hilfe beim Bewerbungsprozess. Während der zwölf Monate innerhalb der Transfergesellschaft erhalten die ehemaligen Voestalpine-Mitarbeiter Kurzarbeitergeld. Dieses werde durch Voestalpine um 20 Prozent aufgestockt – so bekommen die Ex-Angestellten während der Transferzeit monatlich rund 85 Prozent ihres vorherigen Nettogehaltes, teilt Hammer-Huhn mit.

Außerdem komme Voestalpine auch weitgehend für die Finanzierung der Transfergesellschaft wie Sozialversicherungsbeiträge, Qualifizierung, Coaching und Kosten für den Transferträger auf, fügt Gottselig hinzu.

IG Metall und Voestalpine sind zufrieden mit Verhandlungsergebnis

Am Anfang des Transferprozesses stehe ein sogenanntes „Profiling“. Dort werde unter anderem festgehalten, welche Erfahrungen und Qualifikationen die Beschäftigten mitbringen, welche sie für eine Vermittlung in einen zukunftsfähigen Job noch erwerben sollten, und welche Wünsche für ihre Zukunft sie selbst haben. „Unser Ziel ist es, diesen Übergangsprozess so gut wie möglich für die Menschen zu gestalten, und am Ende sollte im besten Fall eine Vermittlung stehen“, sagt Gottselig.

So plane Mypegasus neben Coachings für neue Qualifikationen und den Bewerbungsprozess auch eine Jobmesse für die Ex-Voestalpine-Mitarbeiter am 8. Januar 2026, bei der zahlreiche Arbeitgeber sich vorstellen und Kontakte geknüpft werden können. Damit ein früher Übergang in eine neue Beschäftigung kein Nachteil ist, gebe es zudem eine „Sprinterprämie“ bei der Voestalpine, die Kosten, die in der restlichen Laufzeit der Transfergesellschaft für den Ex-Mitarbeiter entstanden wären wie Sozialversicherungsbeiträge direkt auszahlt, sagt die Mypegagus-Projektleiterin. Und sollte die neue Beschäftigung zum Beispiel in der Probezeit scheitern, ist eine Rückkehr in die Transfergesellschaft innerhalb der Laufzeit von zwölf Monaten jederzeit möglich.

„Das ist ein guter Weg für die Voestalpine-Angestellten, kein kleiner Teil ist in einem Alter, in dem dieser Plan den Übergang in die Rente darstellt“, zieht Gewerkschaftssekretär Hammer-Huhn ein positives Fazit. Auch der Voestalpine scheint zufrieden mit dem Ergebnis. „Der Konzern ist sich seiner sozialen Verantwortung bewusst und hat in enger und konstruktiver Zusammenarbeit mit der IG Metall und den Arbeitnehmervertreter/innen einen Interessenausgleich beziehungsweise Sozialplan für die betroffenen Mitarbeitenden ausgearbeitet. Für bestmögliche Unterstützung wurde ebenso eine Betriebsvereinbarung zu einer Transfergesellschaft vereinbart“, teilt Konzernsprecher Peter Felsbach auf Anfrage unserer Zeitung mit.