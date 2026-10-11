Deutsche Edelsteinkönigin 
Vivian Heidrich hat mehr als 200 Termine absolviert
Vivian Heidrich machte überall, wie hier bei der Classic Gala in Schwetzingen, eine gute Figur.
Vivian Heidrich machte überall, wie hier bei der Classic Gala in Schwetzingen, eine gute Figur.
Leonhard Stibitz

Wie die Zeit vergeht: Vivian Heidrichs Amtszeit als Deutsche Edelsteinkönigin endet demnächst. Sie hat die Region hervorragend repräsentiert, sind sich alle einig. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Besuch des Kunsthandwerker- und Bauernmarktes in Kirn war der letzte offizielle Termin von Vivian Heidrich als 24. Deutsche Edelsteinkönigin. Insgesamt waren es über 200 Termine im In- und Ausland. Von international bedeutsamen Edelsteinmessen bis zu Vereinsfesten, wann immer es ging, nahm sie neben dem Lehramtsstudium alle Termine wahr.
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