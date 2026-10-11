Wie die Zeit vergeht: Vivian Heidrichs Amtszeit als Deutsche Edelsteinkönigin endet demnächst. Sie hat die Region hervorragend repräsentiert, sind sich alle einig.
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Der Besuch des Kunsthandwerker- und Bauernmarktes in Kirn war der letzte offizielle Termin von Vivian Heidrich als 24. Deutsche Edelsteinkönigin. Insgesamt waren es über 200 Termine im In- und Ausland. Von international bedeutsamen Edelsteinmessen bis zu Vereinsfesten, wann immer es ging, nahm sie neben dem Lehramtsstudium alle Termine wahr.