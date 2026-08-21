Band auf Jubiläumstour „Village Blues“ begeistern an der Weiherschleife Stefan Conradt 21.08.2026, 11:00 Uhr

i Die „Village Blues“-Band gastierte im Rahmen ihrer Jubiläumstour bei bestem Spätsommerwetter an der Weiherschleife. Stefan Conradt

Die Band Village Blues ließ an der Weiherschleife Klassiker des Blues, Rock und Pop wieder aufleben. Wer das umjubelte Konzert verpasst hat, kann sich schon mal für September eine Notiz im Terminkalender machen.

Mit einem umjubelten Konzert auf dem Open-Air-Gelände an der Weiherschleife hat die „Village Blues“-Band ihre Jubiläumstour zum 25-jährigen Bestehen fortgesetzt. Schon am vorherigen Donnerstag hatten die vier Musiker aus Idar-Oberstein ebenfalls bei bestem Wetter in der Gartenwirtschaft in Katzenloch begeistert.







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