Die Hinweise deuten klar auf Brandstiftung: Viermal hat es in den vergangenen Wochen entlang der Landesstraße 347 innerhalb eines überschaubaren Areals gebrannt. Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugen, um den Zündler dingfest zu machen.
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Nach dem erneuten Feuer im Straßengraben an der Landesstraße 347 zwischen Heimbach und Fohren-Linden suchen die Brandermittler der Kriminalpolizei Idar-Oberstein weiter nach dem Verursacher. Mit dem vierten Brand innerhalb weniger Hundert Meter innerhalb von gut drei Wochen gehen die Beamten von Brandstiftung aus.