Brandserie bei Berglangenbach Vierter Einsatz innerhalb von drei Wochen an der L347 Sascha Saueressig 06.08.2026, 12:01 Uhr

i Nach dem erneuten Brand an der Landesstraße 347 zwischen Heimbach und Fohren-Linden ermittelt die Polizei weiter wegen Brandstiftung und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Christian Schulz

Die Hinweise deuten klar auf Brandstiftung: Viermal hat es in den vergangenen Wochen entlang der Landesstraße 347 innerhalb eines überschaubaren Areals gebrannt. Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugen, um den Zündler dingfest zu machen.

Nach dem erneuten Feuer im Straßengraben an der Landesstraße 347 zwischen Heimbach und Fohren-Linden suchen die Brandermittler der Kriminalpolizei Idar-Oberstein weiter nach dem Verursacher. Mit dem vierten Brand innerhalb weniger Hundert Meter innerhalb von gut drei Wochen gehen die Beamten von Brandstiftung aus.







Artikel teilen

Artikel teilen