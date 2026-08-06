Brandserie bei Berglangenbach
Vierter Einsatz innerhalb von drei Wochen an der L347
Nach dem erneuten Brand an der Landesstraße 347 zwischen Heimbach und Fohren-Linden ermittelt die Polizei weiter wegen Brandstif
Nach dem erneuten Brand an der Landesstraße 347 zwischen Heimbach und Fohren-Linden ermittelt die Polizei weiter wegen Brandstiftung und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.
Christian Schulz

Die Hinweise deuten klar auf Brandstiftung: Viermal hat es in den vergangenen Wochen entlang der Landesstraße 347 innerhalb eines überschaubaren Areals gebrannt. Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugen, um den Zündler dingfest zu machen.

Lesezeit 1 Minute
Nach dem erneuten Feuer im Straßengraben an der Landesstraße 347 zwischen Heimbach und Fohren-Linden suchen die Brandermittler der Kriminalpolizei Idar-Oberstein weiter nach dem Verursacher. Mit dem vierten Brand innerhalb weniger Hundert Meter innerhalb von gut drei Wochen gehen die Beamten von Brandstiftung aus.
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