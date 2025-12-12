Umwelt-Campus räumt ab: Vierfach-Triumph in Sachen Nachhaltigkeit
Umwelt-Campus räumt ab
Vierfach-Triumph in Sachen Nachhaltigkeit
Das hat es in der Geschichte des Deutschen Nachhaltigkeitspreises noch nicht gegeben, dass ein Preisträger gleich drei Preise einheimst.
Lesezeit 3 Minuten
Der 5. Dezember 2025 wird in die Annalen des Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier eingehen, denn an diesem Tag gewann der UCB den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in gleich drei Kategorien und belegte in der Gesamtwertung des UI-Green-Metric-Ranking auch noch den vierten Platz weltweit.