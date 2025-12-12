Umwelt-Campus räumt ab Vierfach-Triumph in Sachen Nachhaltigkeit 12.12.2025, 12:00 Uhr

i Prof. Dr. Dorit Schumann (Präsidentin Hochschule Trier/links)), Julia Schmidt (Institut für angewandtes Stoffstrommanagement - IfaS) und Prof. Dr. Klaus Helling (Nachhaltigkeitsbeauftragter Umwelt-Campus) sind stolz auf den Vierfach-Triumph in Sachen Nachhaltigkeit. Jannik Scheer/UCB

Das hat es in der Geschichte des Deutschen Nachhaltigkeitspreises noch nicht gegeben, dass ein Preisträger gleich drei Preise einheimst.

Der 5. Dezember 2025 wird in die Annalen des Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier eingehen, denn an diesem Tag gewann der UCB den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in gleich drei Kategorien und belegte in der Gesamtwertung des UI-Green-Metric-Ranking auch noch den vierten Platz weltweit.







