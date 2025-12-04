Große Pläne in kleinen Dörfern Vier Wanderwege entstehen um Elchweiler und Schmißberg Thomas Brodbeck 04.12.2025, 13:00 Uhr

i Helmut Aulenbach, Bürgermeister von Elchweiler (von links), Tom Sessa, einer der „Storchenväter“ der Voliere in Schmißberg, sowie Rudi Weber, der ehemalige Bürgermeister Schmißbergs schlagen Pflöcke ein, an denen die Hinweisschilder zu dem familien- und kinderfreundlichen Weg „Unterwegs mit dem Storch und seinen Freunden“ angebracht sind. Dank ihrer Initiative und ihrem ehrenamtlichen Engagement gibt es bald vier Wanderwege in und um Schmißberg und Elchweiler. Thomas Brodbeck

Blumenwiesen, Hecken und uralte Obstbäume: Zwei Dörfer zeigen, wie Natur und Geschichte für Wanderer erlebbar werden. Wer hinter den neuen Wegen steckt und warum sie mehr sind als nur Pfade.

Tourismus fängt im Kleinen, in den Gemeinden an. Genau das sagten sich Tom Sessa, einer der „Storchenväter“ der Voliere in Schmißberg, Helmut Aulenbach, Bürgermeister von Elchweiler sowie Rudi Weber, der ehemalige Bürgermeister Schmißbergs. Dank ihrer Initiative und ihrem ehrenamtlichen Engagement wird es bald vier Wanderwege in und um Schmißberg und Elchweiler geben – zwei kleine Gemeinden, die beim Wandern und Radfahren ganz groß aufgestellt ...







