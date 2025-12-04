Vier Wanderwege entstehen um Elchweiler und Schmißberg

Blumenwiesen, Hecken und uralte Obstbäume: Zwei Dörfer zeigen, wie Natur und Geschichte für Wanderer erlebbar werden. Wer hinter den neuen Wegen steckt und warum sie mehr sind als nur Pfade.
Lesezeit 3 Minuten
Tourismus fängt im Kleinen, in den Gemeinden an. Genau das sagten sich Tom Sessa, einer der „Storchenväter“ der Voliere in Schmißberg, Helmut Aulenbach, Bürgermeister von Elchweiler sowie Rudi Weber, der ehemalige Bürgermeister Schmißbergs. Dank ihrer Initiative und ihrem ehrenamtlichen Engagement wird es bald vier Wanderwege in und um Schmißberg und Elchweiler geben – zwei kleine Gemeinden, die beim Wandern und Radfahren ganz groß aufgestellt ...