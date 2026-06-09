Der Veitsrodter Prämienmarkt gehört zu den traditionsreichsten und größten Festen in der Region. Das Programm steht, die Vorfreude steigt.
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Der Veitsrodter Prämienmarkt 2026 rückt näher. Im Hotel-Restaurant Sonnenhof war zum traditionellen Sponsoren- und Pressetermin eingeladen. Der langjährige IVP-Vorsitzende und jetzige Ehrenvorsitzende Jürgen Schneider begrüßte die Gäste, ehe er an seinen Nachfolger Marius Franzmann übergab, der auch Ortsbürgermeisterin Julia Hagner begrüßte.