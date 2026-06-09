Veitsrodter Prämienmarkt Vier Tage wird mit Musik für jeden Geschmack gefeiert Günter Weinsheimer 09.06.2026, 09:00 Uhr

i Der Vorstand der Veitsrodter Interessengemeinschaft Veitsrodter Prämienmarkt (IVP) präsentierte Sponsoren und Presse das Programm des viertägigen Volksfestes im Juli. Günter Weinsheimer

Der Veitsrodter Prämienmarkt gehört zu den traditionsreichsten und größten Festen in der Region. Das Programm steht, die Vorfreude steigt.

Der Veitsrodter Prämienmarkt 2026 rückt näher. Im Hotel-Restaurant Sonnenhof war zum traditionellen Sponsoren- und Pressetermin eingeladen. Der langjährige IVP-Vorsitzende und jetzige Ehrenvorsitzende Jürgen Schneider begrüßte die Gäste, ehe er an seinen Nachfolger Marius Franzmann übergab, der auch Ortsbürgermeisterin Julia Hagner begrüßte.







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