So etwas gibt es im Kreis Birkenfeld kaum noch: Mit 32 Essens- und Getränkestände, 214 Marktbeschicker, neun Fahrgeschäfte, Feuerwerk und Pferderennen boten die Veitsrodter in diesem Jahr wieder ein besonderes Spektakel. Das war der Prämienmarkt.

Wer im Sommer auf der Suche nach einem traditionellen Volksfest mit Herz war, der lag auch in diesem Jahr mit dem Veitsrodter Prämienmarkt goldrichtig. Seit Jahrzehnten verwandelt sich das Marktgelände unter den Jahrhunderte alten Eichen alljährlich zu einem farbenfrohen Festgelände. Zwischen Pferderennen, Fahrgeschäften, Tierprämierung, Krammarkt, viel Musik und Zuckerwatte bietet das Event stets einen lebendigen Querschnitt regionaler Festkultur. Und dies wird von den Besuchern – die teils von weither anreisen – honoriert. Wenn das Wetter an den vier Markttagen so mitspielt wie in diesem Jahr, dann gibt es wenig zu meckern.

Achtzehn verschiedene Musikgruppen und Bands traten in Veitsrodt auf

Die Ortsgemeinde als auch die Interessengemeinschaft Veitsrodter Prämienmarkt (IVP) als Veranstalter haken den diesjährigen Prämienmarkt als positiv ab. „Dank gilt auch den vielen freiwilligen Helfern, 270 Dienste mussten an den vier Tagen verrichtet werden. Manche leisten sogar mehrere Dienste in dieser Zeit“, stellt IVP-Vorsitzender Jürgen Schneider fest. „Und auch die Programmgestaltung ist für den Vorstand stets eine Herausforderung. In diesem Jahr konnten wir dem Publikum an vier Tagen achtzehn verschiedene Bands und Musikgruppen anbieten“, sagt Schneider. „Wo gibt es das sonst noch, und das bei freiem Eintritt?“, zeigten sich manche Besucher fast skeptisch ob des großen Angebots.

Das Pferderennen auf dem Veitsrodter Prämienmarkt ist seit 1969 ein Klassiker. Jung und Alt sind auf den Beinen, und genießen das Geschehen rund um die Pferderennbahn. In fünf Läufen über verschiedene Distanzen wurden unter 21 Pferden die Sieger ermittelt – damals wie heute konnte gewettet werden. 11.800 Lose zu je 2,50 Euro, deren Erlös in die Tierprämierung fließt, verkaufte der Veitsrodter Prämienmarkt. Die Loskäufer können unter www.veitsrodt.de nachschauen, ob sie zu den glücklichen Gewinnern zählen.

Das Duo L&L trat in der Markthalle auf. Reiner Drumm Bambiniwettbewerb bei der Tierprämierung. Günter Weinsheimer Bei der Tierprämierung wurde unter anderem diese Kuh vorgeführt. Günter Weinsheimer Das traditionelle Weinwiegespiel gehört für viele Besucher zum absoluten Highlight. Günter Weinsheimer Den Schlager-Prinzen gehörte der Samstagabend. Reiner Drumm Die kleinen Kälber, die sich sogar streicheln ließen, sorgten für glänzende Kinderaugen. Günter Weinsheimer Die Band Auszeit ließ das Bierzelt beben. Reiner Drumm Für den großen Hunger hatte dieses Team mit viel Fleisch vorgesorgt. Günter Weinsheimer Auch die Tanzgruppe des TuS Veitsrodt konnte sich präsentieren. Günter Weinsheimer Der Gospel- und Pop-Chor Idar-Oberstein sorgte beim Gottesdienst für die richtigen Klänge. Günter Weinsheimer 1 / 10

Auch in diesem Jahr wurden vier Markthändler geehrt, die schon seit 25 Jahren nach Veitsrodt kommen. Beliebt bei Besucher war auch 2025 wieder der von der Veitsrodter Vereinsgemeinschaft besetzte Weinstand. Viel Spaß hatten die Gäste am Sonntagvormittag beim Weinwiegespiel, welches Thorsten Petry aus Herborn gewann. Am Montagnachmittag war der Firmen-Feierabend gut besucht, und am Samstag das Veitsrodter Dämmer-Shopping. Musikalisch war am Samstag der Auftritt der „Schlager-Prinzen“ im voll besetzten Festzelt der Höhepunkt.

Viel Abwechslung bei Essen und Getränken

Viel Lob erhielt das kulinarische Angebot, angefangen von leckeren Burgern der Kirner „Brettpiraten“ bis hin zu den gefüllten Klößen der Metzgerei Alt. Das abschließende Feuerwerk war ein echter Knaller, bei dem weder Regen noch zu dichte Wolken das Schauspiel am Himmel störten. Gut besucht war der Gottesdienst mit Pfarrer Timo Breuer in der Markthalle. Insgesamt 32 Essens- und Getränkestände, 214 Marktbeschicker und neun Fahrgeschäfte haben den Markt Marktmeister Uwe Franzmannzufolge auch in diesem Jahr wieder zu einem abwechslungsreichen Fest gemacht.

„Der Veitsrodter Markt 2025 reiht sich als einer der guten Märkte in die langjährige Tradition ein“, stellte Jürgen Schneider fest. Und wie geht es in Veitsrodt weiter? Die Gemeinde lädt auf dem Marktgelände am Samstag, 2. August zum Regionalmarkt ein und am 27. und 28. September zum Veitsrodter Herbstmarkt. Fans von Märkten müssen also nicht bis 2026 auf den nächsten Prämienmarkt warten.