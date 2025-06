Statt Jazzmusik oder satirischen Worten gibt es am Wochenende im Kaff-Garten in Hottenbach Motorengebrüll und Rockmusik. Ansonsten ist aber alles wie immer: Es wird gefeiert und zusammen gegessen und getrunken. Alles für den guten Zweck.

10.350 Euro kamen im vorigen Jahr bei der Charity-Veranstaltung des Motorradclubs Hunsrückheizer im Garten des Gasthauses Dahlheimer in Hottenbach zusammen. „Das wollen wir diesmal noch übertreffen“, gibt Initiator Johannes Kuhn als Ziel für die Neuauflage am Freitag, 27., und Samstag, 28. Juni, an gleicher Stelle vor.

Die Voraussetzungen dafür sind gut: Dafür sorgt auch ein Sponsor, der eine Summe im mittleren vierstelligen Bereich beisteuert. Weitere Unterstützer sind ebenfalls mit im Boot. Zudem werden diesmal nicht nur, wie 2024 geschehen, zwei Motorräder versteigert, sondern sogar vier. Die bei der Auktion im vorigen Jahr herausgekommene Summe von 3300 Euro sowie die Einnahmen aus dem Verkauf von Kuchen, Speisen und Getränken hatte Johannes Kuhn großzügig aufgestockt, sodass auf dem Scheck, der schließlich an den Christlichen Hospizverein Morbach übergeben wurde, die Zahl 10.350 Euro stand.

Diesmal können die Besucher am Samstag ab circa 18.30 Uhr auf vier Maschinen bieten, die von den Hunsrückheizern restauriert wurden. Die inzwischen auf zwölf Mitglieder angewachsene Truppe schraubt einmal pro Woche in einer Halle in Langweiler an ihren Motorrädern. Es handelt sich um zwei Yamahas 600, eine Suzuki 650 und eine Honda Goldwing 1200. Zudem wird eine Honda 500 verlost. Lose gibt es für 3 Euro pro Stück. Zu gewinnen sind neben dem Motorrad auch Gutscheine vom Klosterhotel Marienhöh.

In Sachen Musik stehen beide Abende unter dem Motto „Die Vergangenheit ist zurück“ auf dem Programm am Wochenende. Beim „Anlassen“ am Freitag, 27. Juni, ab 19.30 Uhr präsentiert die Band M.u.d.M. Classic Rock. „Die sind richtig gut“, schwärmt Johannes Kuhn von den Musikern aus Rheinhessen. Am Samstag spielt und singt ab 16.45 Uhr zunächst Liedermacher Albert Nicodemus aus Idar-Oberstein. Um 18 Uhr folgt ein Überraschungs-Act aus dem Bereich Showtanz, ehe dann ab 18.30 Uhr die vier Motorräder zugunsten des Hospizvereins versteigert werden.

Ab 19.30 Uhr gehört die von KaFF bereitgestellte Bühne dann den „Power of 60‘s“ mit Rainer „Spencer“ Gräber, einst Frontmann der legendären Hunsrückband Rocky Hubbi, an der Gitarre. Der Name gilt dabei als Versprechen: Es handelt sich vor allem um bekannte Stücke der 1960er-Jahre, die von „Spencer“ und seinen Mitmusikern gecovert werden.

An beiden Tagen ist der Eintritt frei. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Am Samstag stehen auch Kaffee und Kuchen bereit. Der Erlös ist ebenfalls für den guten Zweck bestimmt.

Johannes Kuhn und seine Mitstreiter hoffen, dass auch die Zahl von 300 Besuchern aus dem vorigen Jahr übertroffen werden kann. Der ehemalige Software-Unternehmer aus Langweiler hatte im vorigen Jahr das ehemalige Gasthaus Dahlheimer gekauft, um dem Verein KaFF die Fortsetzung seiner engagierten Kulturarbeit zu ermöglichen.