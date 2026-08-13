Altstadt-Chronik Baumholder Vier Jahre lang in fleißigen Stunden überarbeitet Gerhard Müller 13.08.2026, 13:00 Uhr

i Das Foto mit Blick auf die Stadt Baumholder ziert Band zwei der Baumholderer Familien- und Häuserchronik. Gerhard Müller

Klaus Werner Schöpfer stellt die von ihm überarbeitete Familien- und Häuserchronik von Baumholder vor. Er hat sich vier Jahre lang mit der Altstadt von Baumholder beschäftigt. Bleibt die Frage, wer die Chronik weiter auf dem aktuellen Stand hält.

Die von Klaus Werner Schöpfer überarbeitete und neugestaltete Familien- und Häuserchronik der Altstadt Baumholders ist fertiggestellt. Schöpfer hatte die von Horst Conrad und Fritz Licht geschriebene Häuser- und Familienchronik aus dem Jahre 2006 in über vier Jahren Arbeit mit weit mehr als 5000 Stunden Aufwand aktualisiert.







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