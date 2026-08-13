Altstadt-Chronik Baumholder
Vier Jahre lang in fleißigen Stunden überarbeitet
Das Foto mit Blick auf die Stadt Baumholder ziert Band zwei der Baumholderer Familien- und Häuserchronik.
Das Foto mit Blick auf die Stadt Baumholder ziert Band zwei der Baumholderer Familien- und Häuserchronik.
Gerhard Müller

Klaus Werner Schöpfer stellt die von ihm überarbeitete Familien- und Häuserchronik von Baumholder vor. Er hat sich vier Jahre lang mit der Altstadt von Baumholder beschäftigt. Bleibt die Frage, wer die Chronik weiter auf dem aktuellen Stand hält.

Lesezeit 1 Minute
Die von Klaus Werner Schöpfer überarbeitete und neugestaltete Familien- und Häuserchronik der Altstadt Baumholders ist fertiggestellt. Schöpfer hatte die von Horst Conrad und Fritz Licht geschriebene Häuser- und Familienchronik aus dem Jahre 2006 in über vier Jahren Arbeit mit weit mehr als 5000 Stunden Aufwand aktualisiert.
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