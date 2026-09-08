Lärm in Berglangenbach
Vier Hochzeiten – und immer ist es zu laut
Die Markthalle in Berglagenbach ist der zentrale Ort für Veranstaltungen.
Die Markthalle in Berglagenbach ist der zentrale Ort für Veranstaltungen.
Benjamin Werle

Was für Gäste ein fröhliches Fest sein soll, wird für Berglangenbacher im Sommer immer wieder zur Belastung. Die Vermietung der Markthalle für private Feiern ist für Anwohner nach 22 Uhr oft mit zu viel Lärm verbunden. Und Abhilfe sehen sie nicht.

Lesezeit 3 Minuten
Die Berglangenbacher Markthalle bietet sich für Veranstaltungen wie Geburtstagsfeste oder Hochzeitsfeiern geradezu an – und ist dementsprechend auch heiß begehrt. Doch da die Markthalle im Ortskern mit an tiefster Stelle liegt, ist der Lärm natürlich im Umfeld wahrzunehmen.
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