Gymnasium Birkenfeld
Vier Absolventen berichten über internationales Abitur
Maryam Faddah studiert International Business - das IB-Zertifikat des Gymnasium Birkenfeld bietet ihr dabei viele Vorteile, nich
Maryam Faddah studiert International Business - das IB-Zertifikat des Gymnasium Birkenfeld bietet ihr dabei viele Vorteile, nicht nur bei der Bewerbung.
Gymnasium Birkenfeld

Das International Baccalaureate kann am Gymnasium Birkenfeld zusätzlich zum Abitur belegt werden. Vier Absolventen erzählen, wie sie die Belastung erlebt haben, warum sie sich für das Zertifikat entschieden und welche Türen es bereits geöffnet hat. 

Lesezeit 4 Minuten
16 Schülerinnen und Schüler haben am Gymnasium Birkenfeld in diesem Jahr zusätzlich zu ihrem Abitur ein IB-Diploma-Zertifikat erworben. IB steht für International Baccalaureate, ein weltweit anerkannter Abschluss, der als eine Art zweites, internationales Abitur beschrieben werden kann.
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