Ab nach Niederwörresbach Vielfalt und Raritäten auf der Achatbörse Günter Weinsheimer 26.02.2026, 19:00 Uhr

i Am 14. und 15. März lockt die 25. Internationale Achatbörse Interessierte nach Niederwörresbach. Günter Weinsheimer. Günter Weinsheimer (Archiv)

Seltene Achate, spannende Vorträge und eine Sonderausstellung mit Exponaten: Die 25. Internationale Achatbörse in Niederwörresbach verspricht zwei Tage voller Glanz und Entdeckungen. Wer dabei sein will, sollte sich die Schätze nicht entgehen lassen.

In Riesenschritten geht es auf die 25. Internationale Achatbörse zu, die am Samstag und Sonntag, 14. und 15. März, in der Großsporthalle in Niederwörresbach stattfindet. Samstags ist von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Deutsche Edelsteinkönigin Vivian wird die Ausstellung am Samstag, 14.







