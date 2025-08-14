Ein Benefiz-Familienfest steht im Zuge der ersten Fahrt des Zeitungskanus von Harald Klein am Sonntag am Weiher in Baumholder an. Es wirbt um Spenden für die Vereine und Institutionen, die bei der medizinischen Versorgung der kleinen Tilda helfen.

Die Jungfernfahrt mit dem Kanu „Tilda“ ist schon lange geplant, nun soll das Boot, das Harry Klein aus Rückweiler vor allem aus Zeitungspapier und Epoxidharz gebaut hat und den Namen seiner Urenkelin trägt, im Rahmen eines Benefizfestes am Sonntagmittag, 17. August, auf dem Baumholderer Weiher zu Wasser gelassen werden. Der Aufbau mit vielen Freiwilligen startet schon am Freitagabend.

Als seine Urenkeltochter 2023 mit einem Herzfehler geboren wurde, der die Eltern Achim Schmitt und Marie Köbrich seitdem an eine intensive medizinische Versorgung im Klinikum in Homburg bindet, wurde aus der Idee des Kanubaus mehr. Anfangs war ein Familienfest mit Grillen geplant und einfach eine schöne Zeit. Nach der großen Resonanz durch den Bericht in der Nahe-Zeitung und den darauffolgenden Beitrag im SWR reifte immer mehr die Idee, daraus ein Charity-Event zu machen, um die Aufmerksamkeit auf die Arbeit der Vereine und Institutionen an der Uniklinik Homburg zu lenken, erläutert Achim Schmitt.

Ein Dankeschön für Unterstützer

Nun nach mehreren Klinikaufenthalten und auch als Dankeschön für die Unterstützung durch Elterngruppen und Vereine zur Unterstützung von kranken und chronisch erkrankten und dauerhaft zu versorgenden Kindern und Jugendlichen soll die Benefizveranstaltung mit anderen und für andere gefeiert werden. „Wir haben – auch durch die Berichterstattung in Zeitung und Radio – viel Zuspruch erfahren“, berichtet Schmitt. So hat sich auch die Deutsche Edelsteinkönigin für Sonntag angekündigt.

Ab 11 Uhr wird am Sonntag ein großes Fest für möglichst viele große und kleine Gäste am Stadtweiher in Baumholder ausgerichtet. „Die DLRG und der Angelsportverein unterstützen uns beim Auf- und Abbau und betreiben auch am Sonntag Essens- und Getränkestände“, berichtet Schmitt. Dazu kommt noch eine Reihe weiterer Helfer und Freiwilliger, die beim Programm und an den Ständen mitanpacken. So wird die DLRG Kaffee und Kuchen anbieten. Die Angler betreiben einen Essens- und Getränkestand, und ein weiterer Getränkestand wird von Freiwilligen betrieben. Das Bistro Nur aus Hoppstädten-Weiersbach macht Pommes und Döner, und nachmittags stellt das Eiscafé Dolomiten Eis zur Verfügung. „Wir wollen moderate Preise für Familien anbieten. Wer will, kann aber in den aufgestellten Spendendosen zusätzlich etwas geben“, sagt Achim Schmitt.

Musikalischer Auftakt um 11 Uhr

Um 13 Uhr wird die Jungfernfahrt oder besser „Tildas Herzensfahrt“ stattfinden – in eine hoffentlich gesunde Zukunft. Los geht es mit einem Auftritt des Musikvereins Bleib Treu Berglangenbach, der bis zur Mittagszeit zum Frühschoppen aufspielen wird. Ab 12 Uhr werden mehrere Greifvögel der Zoofalknerei Neunkirchen zu bestaunen sein und eine Flugschau zeigen. „Der Kontakt kam über den Förderverein Kinderinsel zustande“, berichtet Schmitt. Parallel zur Bootsfahrt startet das Kinder- und Familienfest mit einer Spielstraße für die Kinder mit Kinderschminken, Luftballonkunst eines Zauberers, einer Hüpfburg und den Helden für Herzen. Letztere sind ein Verein, der in der Uniklinik Homburg als Film- oder Comicfiguren in erster Linie für Kurzweil bei den jungen Patienten sorgt.

Der komplette Erlös des Tages soll Vereinen und Institutionen, die den Eltern in ihrer Zeit in der Uniklinik in Homburg ans Herz gewachsen sind, zugutekommen. Dazu zählen die Kükenkoje, der Verein Kinderinsel, das Ronald-McDonald-Haus Homburg und der Verein Herzkrankes Kind. Gemeinsam mit Tilda haben die Eltern während der Krankenhausaufenthalte in den vergangenen zweieinhalb Jahren Kontakte und Freundschaften mit anderen Eltern, haupt- und ehrenamtlichen Angestellten geknüpft und wollen dies nun auch ein Stück weit zurückgeben.

FCK-Trikot als Preis

So können die Besucher Lose erwerben und ein von der aktuellen Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern signiertes Trikot gewinnen. „Tilda wird gegen 16 Uhr als Glücksfee den Gewinner ziehen“, kündigt Achim Schmitt an. Danach wird die Gruppe Varus für Stimmung sorgen und bis in die Abendstunden für Unterhaltung sorgen. Auch der Badebetrieb ist an diesem Tag ganz normal geöffnet, und Schmitt empfiehlt, mit Blick auf die Wettervorhersage auch Handtücher und Badeanzüge mitzubringen, um sich abzukühlen.