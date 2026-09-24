Immer mehr Patienten verzweifeln: Steuert die Stadt Idar-Oberstein auf einen Kollaps mit Blick auf die hausärztliche Versorgung zu? Durchaus möglich, wenn sich nichts ändert. Davon ist nicht nur die Obfrau der Kreisärzteschaft überzeugt.
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Erst die Probleme rund um die ehemalige Hausarztpraxis Michael Graf in Oberstein, die Menschen ratlos zurücklässt, nun die Ankündigung, dass Gülfen Kaplan ab 2027 in ihrer Praxis in Weierbach nicht mehr hausärztlich tätig sein wird: Die schlechten Nachrichten mit Blick auf die Hausarzt-Versorgung in Idar-Oberstein reißen nicht ab.