Idar-Obersteiner Problemfall „Viele Chancen bekommen – nichts verwandelt“ Christine Jäckel 09.01.2026, 06:00 Uhr

i Keine Bewährung für einen 21-jährigen Idar-Obersteiner, der mit einem Bekannten einen Gastwirt überfallen hatte. Das Landgericht Bad Kreuznach bestätigte in der Berufungsverhandlung das Urteil der ersten Instanz. Christine Jäckel

Ein verurteilter 21-Jähriger aus Idar-Oberstein ging in die Berufung, aber das Landgericht bestätigte die Freiheitsstrafe. Allerdings stellt sich die Frage, ob der Mann, der einen Gastwirt überfallen hatte, haftfähig ist.

Zusammen mit einem Freund überfiel ein 21-Jähriger Anfang September 2024 einen Gastwirt in Idar-Oberstein. Dabei fiel auch ein Schuss aus einer Gaspistole, den der 21-Jährige abgab, was aber zum Glück folgenlos blieb. Das Landgericht Bad Kreuznach bestätigte jetzt das Urteil der ersten Instanz: Der vorbestrafte 21-Jährige Idar-Obersteiner muss nun voraussichtlich die gegen ihn verhängte Jugendstrafe von anderthalb Jahren absitzen.







