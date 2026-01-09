„Viele Chancen bekommen – nichts verwandelt“

Ein verurteilter 21-Jähriger aus Idar-Oberstein ging in die Berufung, aber das Landgericht bestätigte die Freiheitsstrafe. Allerdings stellt sich die Frage, ob der Mann, der einen Gastwirt überfallen hatte, haftfähig ist.
Lesezeit 3 Minuten
Zusammen mit einem Freund überfiel ein 21-Jähriger Anfang September 2024 einen Gastwirt in Idar-Oberstein. Dabei fiel auch ein Schuss aus einer Gaspistole, den der 21-Jährige abgab, was aber zum Glück folgenlos blieb. Das Landgericht Bad Kreuznach bestätigte jetzt das Urteil der ersten Instanz: Der vorbestrafte 21-Jährige Idar-Obersteiner muss nun voraussichtlich die gegen ihn verhängte Jugendstrafe von anderthalb Jahren absitzen.