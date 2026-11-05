Martinimarkt in Herrstein Viele bekannte und einige neue Aussteller sind dabei Günter Weinsheimer 05.11.2026, 06:00 Uhr

i Der Herrsteiner Martinimarkt: Ein Treffpunkt für Jung und Alt. Günter Weinsheimer

Herrstein feiert am Wochenende den traditionellen Martinimarkt. 70 Marktbeschicker haben sich angesagt, der historische Backes wird angeheizt und ein Martinsumzug darf natürlich auch nicht fehlen.

Am kommenden Wochenende, 7. und 8. November, lädt der traditionelle Martinimarkt wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher in den historischen Ortskern von Herrstein ein. An beiden Tagen können die Gäste von 11 bis 18 Uhr durch die malerischen Gassen bummeln und das vielfältige Angebot der über siebzig Marktbeschicker entdecken.







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