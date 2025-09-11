Eine 41-jährige Frau muss sich vor dem Amtsgericht in Idar-Oberstein wegen der Beleidigung von Polizisten im alkoholisierten Zustand verantworten. Nach einem guten Dutzend an vorherigen Verurteilungen trägt sie Fußfesseln im Gerichtssaal.

. Beleidigungen von Polizeibeamten ist mittlerweile ein Teil ihres Alltagsgeschäfts geworden. Strafrichterin am Amtsgericht Idar-Oberstein, Laura Schmitt, musste sich mit einer 41-jährigen Frau beschäftigen, die sich nicht „im Griff“ hatte. Verteidiger Jörg Schneider (Baumholder) konnte einem leidtun, war er doch redlich bemüht, seiner Mandantin „Zügel anzulegen“. Aber sie hatte sich seit 2008 mit immerhin 14 Eintragungen ins Bundeszentralregister (BZR) hinreichend oft mit der Justiz auseinandersetzen müssen. Genutzt hatte es bislang scheinbar nicht viel – denn diesmal kam sie in Fußfesseln direkt aus der JVA Zweibrücken.

Wie konnte es so weit kommen, dass man auch nach vier Jahrzehnten auf dieser Erdenwelt nichts gelernt haben soll? Die Antwort war rasch ausgemacht – ständiger übermäßiger Alkoholkonsum als Triebfeder. Der war bei der Vorführung in den Gerichtssaal allerdings auszuschließen. Doch waren Vernunft, Einsicht und Demut nicht zwangsläufig gesetzt. Eine kurze Kette um die Fußknöchel sollte es dann doch nicht sein: Die Angeklagte erklärte, sie wolle kettenlos bleiben. Der nächste Konflikt schwebte bereits über der Anklagebank – denn die Richterin mochte keinen Sonderweg zulassen. Man kannte sich schließlich noch nicht…

Keine Erinnerung an Beleidigungen

So war es dann Rechtsanwalt Schneider vorbehalten, für geordnete Bahnen und einen ruhigen Nachmittag zu sorgen. Eines vorweg: Es gelang ihm. Beim Eintritt in den Gerichtssaal trug die adrette und sportlich-schlanke Frau mit Kurzhaarschnitt eben die „JVA-Kette“.

Die befürchtete Bockigkeit war gewichen. An die Tathandlungen hatte sie – wie sie erklärte – keine Erinnerungen mehr. „Kollege Alkohol“ hätte mehr sagen können, wenn er gemessen worden wäre. Ein junger Polizeibeamter half da nach. Gemeldet worden war am 10. September 2024 eine hilflose Person. Die Angeklagte saß in der Idarer Fußgängerzone im Eingangsbereich eines Mehrparteienhauses. Bei der Identitätsfeststellung gab sie falsche Personalien an.

Aber weil der Beamte am Vortag bereits mit ihr zu tun und irgendwie einen anderen Namen in Erinnerung hatte, klärte sich die Identität rasch. Man habe die Angeklagte ruhig angesprochen und ihr einen Platzverweis erteilt. Mit dem Hinweis, dass ansonsten eine Ingewahrsamnahme möglich sei. Die junge Frau hatte die Polizisten zuvor unter anderem „Arschlöcher“ genannt und beim Weggehen nachgeschoben: „In welcher Partei seid ihr?“ Die Polizisten wollten sich nicht mit einem Kanon an Schmähungen kränken lassen und erstatteten Strafanzeige.

„Zu spät ist es nicht. Wenn sie will, kann sie ja auch. Dumm ist sie nicht.“

Rechtsanwalt Jörg Schneider über seine Mandantin

Oberamtsanwalt Thomas Gleichmann bohrte nach: „Was ist denn in Ihrem Leben eigentlich schiefgelaufen?“ Ein früherer Hinweis auf die „Schuld“ des Elternhauses ließ der Ankläger nicht gelten: Im Alter von 40 Jahren seien die „bösen“ Eltern raus, die sich im Übrigen heute um ihre kleine Tochter kümmerten, zu der die Angeklagte bislang keinen Bezug habe. Der empathische Verteidiger Schneider hatte sogar Fotos im Gepäck, die er aber nach dem Urteilsspruch nicht an die Justizbeamten übergeben durfte. Er möge sie mit der Briefpost einreichen, war der Hinweis auf notwendige Prüfschritte im Vollzugsalltag.

Das Verlesen der bisherigen Verurteilungen aus dem BZR seit 2008 glich einem „bunten Strauß“ an Gesetzesverstößen: Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigungen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Missbrauch von Notrufen, einfache wie gefährliche Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Diebstahl. Zuletzt stand sie zweifach unter Bewährung.

Aber auch da war die 41-Jährige wohl einer „Fehlinterpretation“ aufgesessen: Bewährung heißt nicht, sich als Straftäterin zu bewähren. Über die vielen Jahre hätte eine innere Einkehr helfen können, sagte Gleichmann. Sie, die Verkäuferin gelernt und ausgeübt, als Bürokauffrau und Kellnerin gearbeitet hatte, scheint die Wirkung vollzogener Haft inzwischen begriffen zu haben. Denn dort gefalle es ihr nicht – und sie war ganz enttäuscht, als der Sitzungsvertreter die von ihr genannten Termine 14. August 2026 (Zweidrittel-Strafe) und 17. Juli 2027 (Endstrafe) nicht bestätigte: Es sei mit einem weiteren Widerruf zu rechnen und jetzt käme die neue Zügellosigkeit hinzu.

Staatsanwalt mit mildem Plädoyer

So hielt ihr Gleichmann im Plädoyer vor, dass nach ihrer Lesart viele an ihrem Scheitern schuld seien – nur sie selbst nicht. „Sie müssen Ihr Leben in den Griff bekommen.“ Eine Verfahrenseinstellung komme für ihn nicht in Betracht. Er beantragte eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 5 Euro. Verteidiger Schneider wollte keinen eigenen Antrag zu den „unnetten Worten“ formulieren. Er erklärte: „Der Antrag der Staatsanwaltschaft ist ja milde.“ Schneider führte den Knick im Leben der Angeklagten auf einen frühen Elternzwist, eine zerbrochene Beziehung, den Arbeitsplatzverlust und Alkoholmissbrauch zurück. „Zu spät ist es nicht. Wenn sie will, kann sie ja auch. Dumm ist sie nicht“, gab er ihr motivierend mit auf den Weg.

Schmitt verkündete das Urteil mit 60 Tagessätzen zu fünf Euro, das Angeklagte, Verteidigung und Staatsanwaltschaft sofort annahmen. Es ist somit rechtskräftig. Die neue Gesamtstrafe wird noch gebildet, die Beleidigungen bringen ihr noch ein paar weitere Wochen mehr hinter Gefängnismauern ein.