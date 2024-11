Deutsch-amerikanisches Partnerschaftskomitee aus Baumholder besucht Washington Viele alte Bekannte wiedergetroffen 04.11.2024, 15:58 Uhr

i Freudiges Wiedersehen bei den Estradas: Michelle Donahue (von links), Melanie Mai, Emilia Mai, Jae Kim, Bernd Mai, Bernd Alsfasser, Maya und Angel Estrada. Foto: Unice Kim Mai

Washington/Baumholder. Die Welt ist ein Dorf. Oder besser gesagt: Washington ist ein Dorf. Das erlebten VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser und Bernd Mai, der Vorsitzende des deutsch-amerikanischen Partnerschaftskomitees aus Baumholder, bei ihrem Abstecher in die amerikanische Hauptstadt.

Vor dem Besuch in der Baumholderer Partnerstadt Delaware in Ohio (Bericht folgt) schauten sich der Bürgermeister und auch die Mai-Familie die rund 700.000 Einwohner zählende Metropole an. Zu diesen Einwohnern gesellten sich in diesen Tagen zahlreiche Menschen, die Baumholder und den Kreis Birkenfeld recht gut kennen.

