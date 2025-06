Die Feuerwache 1 wurde am Montag um kurz nach 13 Uhr zu einem Gebäudebrand in den Barbararing alarmiert. Die Leitstelle Trier meldete ein komplett verrauchtes Treppenhaus, es stand zu befürchten, dass Menschen in Gefahr sind. „Vor Ort haben wir den Brand von Altpapier direkt neben der Eingangstür festgestellt und umgehend unter Atemschutz abgelöscht“, berichtet Jörg Riemer, Wehrleiter der Stadt Idar-Oberstein. „Der Brandrauch hatte sich nicht nur im Treppenraum, sondern auch in zwei Wohnungen ausgebreitet.“ Mit einem Überdrucklüfter wurde der Rauch schnell nach draußen befördert. Vier Anwohner wurden vorsorglich mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Klinikum gebracht.

Neben 25 Kräften der Feuerwehr war der Rettungsdienst, ein Notarzt, ein Organisatorischer Leiter sowie die Polizei vor Ort. Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz abgearbeitet. Zur Brandursache gibt es noch keine Informationen. scc