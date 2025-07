Der diesjährige Kameradschaftsabend der Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Birkenfeld fand auf dem Gelände der zentralen Feuerwache in Birkenfeld statt. „Heute Abend stehen besondere Momente im Mittelpunkt: die Verpflichtungen unserer neuen Feuerwehrkameradinnen und -Kameraden sowie die feierliche Fahrzeugübergabe. Diese Ereignisse sind ein wichtiger Ausdruck unseres Zusammenhalts und unserer gemeinsamen Verantwortung", begrüßte Wehrleiter Lars Benzel die Gäste aus Rat, Verwaltung und der gesamten Blaulichtfamilie.

Für die Zukunft gut vorbereitet

In seiner Rede befasste Benzel sich mit den feuerwehrtechnischen Folgen des Klimawandels, insbesondere durch Starkregen, Hochwasser und Vegetationsbrände, und bedankte sich bei seinen Kameraden für die unzähligen Übungsstunden, um für die neuen Herausforderungen bestmöglich vorbereitet zu sein. Weiterhin bedankte er sich bei der Verwaltung: „Ich danke auch allen politischen Mandatsträgern, die sich für die Anschaffung dieser speziellen Fahrzeuge engagieren. Gemeinsam stellen wir sicher, dass wir auch in Zukunft gut vorbereitet sind, um den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken und unsere Bürgerinnen und Bürger in der Verbandsgemeinde und darüber hinaus zu schützen."

i BKI Lukas Klein lobte Einsatzbereitschaft und Teamgeist der Feuerwehren. HOSSER. Hosser

Es folgte die Ansprache vom ehemaligen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) und jetzigem Bürgermeister Matthias König. Er bedankte sich bei Lars Benzel und seinem Team für die herausragende Arbeit, ihre hohe Einsatzbereitschaft und der Fähigkeit bei schwierigen Aufgaben immer eine clevere Lösung zu finden. Er sicherte seinen ehemaligen Kameraden stets die volle Unterstützung von Rat und Verwaltung zu. König berichtete zudem über die jüngste Übung des Verwaltungsstabs und informierte über die Planungen zum Bau eines eigenen Übungsturms in der Verbandsgemeinde, der zukünftig realitätsnahe Trainings für Einsatzkräfte ermöglichen soll. Lukas Klein, neuer BKI, nutzte den Abend, um sich vorzustellen: „Ihr habt eine starke Truppe und man spürt, dass neben der Einsatzbereitschaft auch der Teamgeist großgeschrieben wird".

Acht Feuerwehr-Fahrzeuge übergeben

Bürgermeister König berief 13 Kameradinnen und Kameraden in den aktiven Feuerwehrdienst. Christian Scherer wurde per Handschlag und Urkunde zum Gerätewart bestellt. Björn Symanzik wurde mit einem hochwertigen Glaspokal für seine geleisteten treuen Dienste als stellvertretender Wehrleiter von der Verbandsgemeinde ausgezeichnet. Mit Kurt Schmidt und Manfred Kiy wurden zwei Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung mit einer Urkunde geehrt. Ihr Engagement, ihr Organisationstalent und ihre stetige Hilfe bei vielen Belangen rund um das Feuerwehrwesen wären von unschätzbarem Wert. Miroslaw Kowalski beschränkte seine Grußworte auf wenige Sätze und hatte gekühltes Bier aus der Region mitgebracht. Er würdigte die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute und die enge Zusammenarbeit zwischen Verbandsgemeinde und Kreisverwaltung im Bereich des Bevölkerungsschutzes.

i VG Bürgermeister Matthias König begrüßte zahlreiche Feuerwehrleute im aktiven Dienst. HOSSER. Hosser

Nun ging es an die feierliche Übergabe von insgesamt acht Fahrzeugen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 1,3 Millionen Euro. Ein geländegängiges Utility Task Vehicle (UTV) sowie ein LF20 KatS gingen an die Feuerwehr Birkenfeld, ein LF10 an die Wehr in Oberhambach. Es wurden je ein TSF-W für Rinzenberg und Rimsberg sowie je ein Kleinlöschfahrzeug (KLF nach Dienstweiler und Nohen übergeben. Für Hoppstädten-Weiersbach gab es ein MZF 2 und ein TLF 3000. Die symbolische Schlüsselübergabe übernahm Wehrleiter Lars Benzel, der betonte, wie wichtig geländegängige und watfähige Fahrzeuge angesichts immer unberechenbarer werdender Einsatzszenarien sind: „Unsere Fahrzeuge müssen heute nicht nur leistungsfähig, sondern auch flexibel einsetzbar sein – ob im dichten Wald, auf überfluteten Straßen oder im engen Ortskern. Jede Investition in unsere Ausstattung ist eine Investition in die Sicherheit der Menschen in unserer Region.“