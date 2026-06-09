Idar hat am Wochenende eines der besten Festivals in der fast 30-jährigen Geschichte der Jazztage erlebt. Darüber sind alle sehr glücklich – wenn da der schleppende Buttonverkauf nicht wäre...
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Der Stein, der Annette Strohm am Sonntagabend vom Herzen fiel, konnte man noch in einiger Entfernung hören: „Es hätte nicht besser laufen können. Ich bin rundum zufrieden“, sagte die Idar-Obersteiner Kulturreferentin zu den bisher vielleicht besten Jazztagen in der fast 30-jährigen Geschichte des Idar-Obersteiner Musikfestivals – das gilt für den Besucherzuspruch wie für die mehr als 20 Bands, die von Freitag bis Sonntagabend auf den vier Bühnen ...