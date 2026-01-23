Förderzusage für BIR-Landkreis
Viel Geld fließt in die Schulen
Die Sporthalle der Ida Purper-Realschule in Idar-Oberstein soll saniert werden. Die Planungsleistungen für dieses Projekt bekommt der Kreis zu 100 Prozent aus dem Topf des RZN-Programms gefördert.
Axel Munsteiner/Kreisverwaltung Birkenfeld

Mit dem Programm „Regional Zukunft Nachhaltig“ will das Land strukturschwache Regionen unterstützen. Das dm RZN-Topf fließen 2026 insgesamt mehr als 15 Millionen Euro in die Nationalpark-Region. Das soll umgesetzt werden:

Lesezeit 4 Minuten
Das grüne Licht aus Mainz ist da: Der Nationalparklandkreis Birkenfeld hat vom rheinland-pfälzischen Innenministerium die offizielle Bewilligung für einen Gesamtzuschuss in Höhe von rund 2,05 Millionen Euro erhalten. Die Mittel stammen aus dem im Jahr 2025 neu aufgelegten Förderprogramm „Regional Zukunft Nachhaltig“ (RZN), mit dem das Land Projekte zur Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse insbesondere in strukturschwachen Regionen ...

