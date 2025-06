Was gibt es Schöneres, als an einem lauen Sommerabend dem Humor Shakespeares zu frönen.

Unglaublich, dass man sich zwei Stunden lang in einer fremden Sprache so köstlich amüsieren kann, und das bei minimaler Handlung! Der Theatersommer eröffnete bei Prachtwetter auf dem Schloss seine Saison mit einem Knaller. Wieder einmal war die American Drama Group zu Gast, diesmal mit William Shakespeares Komödie „Much ado about nothing“, also „Viel Lärm um Nichts“.

Das Wort ‚ado‘ würde man heute wohl eher nicht mit Lärm, sondern mit Gedöns übersetzen. Und hinter ‚Nichts‘ verbirgt sich doch sehr viel, nämlich die Frage nach dem Wert der Liebe, der Beziehungen, dem Drang nach Intrige, dem Frauenbild und vieles mehr. Der kluge Dramatiker hat vielfach all diese Themen verwoben, umso lieber in Komödien, je älter er wurde.

Die Leiterin des Idar-Obersteiner Kulturamts, Annette Strohm, begrüßte besonders gern die vielen Oberstufenkurse, die gut vorbereitet und aufmerksam dem Spiel zusahen. 350 Gäste verfolgten gespannt und immer wieder in Gelächter ausbrechend das Bühnengeschehen. Ein Bogenfenster, ein Säulenkapitel und ein Mini-Turm deuteten den Ort der Handlung, einen Palast in Messina, an. Eine Laterne genügte, um nächtliche Treffen zu simulieren. Und zudem hatte man ja die schöne Kulisse des hauseigenen Schlosses um sich herum.

Eine ungeheure Faszination ging vom überaus kunstvollen, lebendigen Spiel der zwei Frauen und vier Männer, aus, die die 16 Rollen im Original verkörperten. Es gab kein schlechter oder besser. Jedes Mitglied schlüpfte in zwei Rollen, das ist üblich beim Tournee-Theater. Es hatte aber seinen eigenen Witz, dass die weibliche Protagonistin Beatrice (Bethany Barnes) eben auch einen verrucht-drolligen Dieb mimte. „Nach ein paar Momenten Eingewöhnung bei der Sprache war ich hin und weg von der packenden Darbietung“, freute sich eine Besucherin hinterher.

Die Tochter des Gouverneurs Leonato (Justin Skelton, er gab auch den tollpatschigen Gerichtsdiener Verges) hat ihren eigenen Kopf. Nicht zickig, sondern klug, witzig und sehr rebellisch liebt sie Wortgefechte mit dem edlen Soldaten und überzeugten Junggesellen Benedick (Dan WiIder) mit blonder Lockenmähne. Es dauert das ganze Stück, bis sie sich ihre Liebe eingestehen. Alle treffen sich nach einer Schlacht bei Prinz Don Pedro (Glyn Connop). Hübscher Regieeinfall: Er spielt auch seinen besiegten, hasserfüllten Halbbruder Don Juan. Genau der löst die Intrige aus. Er missgönnt Pedros Schützling Claudio (Tom Dean, auch Borachio) die Heirat mit Leonatos Tochter Hero (Hannah Haquart). Er lässt Claudio glauben, sie sei untreu. Es geht eben auch um Treue und Vertrauen.

Tiefe Stille herrscht, als alle Possen weggeschoben sind und Claudio aufrecht um Hero trauert. Besonders berührend empfand das Publikum an dieser und vielen anderen Stellen den feinen mehrstimmigen Gesang des Ensembles. Shakespeare wäre nicht er selbst, käme die Rettung nicht von unten, nämlich den einfältigen Dienern. Beglückte Zuschauer feierten nach der Doppelhochzeit am Ende die strahlenden Schauspieler.