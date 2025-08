Der Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt mit Straßentheaterfestival lockte am Wochenende wieder zahlreiche Besucher in die Innenstadt. Der Veranstalter ist rundum zufrieden - auch weil das Wetter entgegen der Prognosen mitspielte.

Das gibt es nur einmal im Jahr in Idar-Oberstein: Alle Parkhäuser voll, und auch die Parkplätze im weiten Umfeld der Innenstadt waren durchgehend gut belegt. Wohl dem, der da mit dem Zug anreiste und in wenigen Minuten vom Bahnhof den Ort des Geschehens erreichte – und das waren gar nicht so wenige Fans des Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt, die aus dem Saarland oder Rhein-Main in die Schmuckstadt kamen, um ein wirklich hochattraktives Programm zu genießen. Und weil auch das Wetter – bis auf einen Wolkenbruch am Samstagabend kurz vor Schluss – mitspielte, ziehen alle Beteiligte – Veranstalter wie Marktbeschicker und Besucher – am Ende eine rundweg positive Bilanz.

i Schmuck in allen Preislagen - das ist einer der großen Vorteile des Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarktes. So gibt es bei Claudia und Jörg Stoffel hochwertigen Goldschmuck neben Ohrhängern aus buntem Flaschenglas. Hosser. HOSSER

„Ich bin super happy. Viel besser hätte es nicht laufen können“, sagte am Montagmorgen nach den letzten Aufräumarbeiten Frederik Grüneberg, der Vorsitzende des Veranstaltervereins Schmuckkultur. 47 Aussteller hatten an zwei Tagen ein breites Spektrum an Schmuck, Edelsteinen und Accessoires angeboten und daneben gezeigt, wie Schmuckstücke entstehen. Sehr gut angenommen wurde das erstmals angebotene Schürffeld für Kinder, in dem die Kleinen nach kleinen „Schätzen“ buddeln konnten und ein Kaffeestand in der unteren Hauptstraße.

i Frederik Grüneberg, der Vorsitzende des Veranstaltervereins Schmuck-Kultur, überreichte bei der Markteröffnung am Samstag seinen Mitstreiterinnen Andrea Sohne und Sibylle Delzeit Blumensträuße. Hosser. HOSSER

„Ich habe am Sonntagabend mit fast allen Ausstellern gesprochen, und sie waren eigentlich alle sehr zufrieden“, berichtet Grüneberg. „Für einige war es der beste Markt bislang. Das zeigt, dass unser neues Werbekonzept richtig gut funktioniert hat.“ So wurde in den sozialen Medien gezielt etwa in den Großräumen Köln/Bonn, Rhein/Main sowie im Saarland geworben. Noch am Samstagmorgen hatte Grüneberg im SWR-Radio ein langes Interview gegeben und ordentlich Werbung für die zweitägige Veranstaltung gemacht. Der Verein Schmuckkultur beginnt jetzt schon mit den Vorbereitungen für den Markt 2026, die ersten „Save the Date“-Flyer gehen bereits im November an Standbetreiber und Tourist-Infos: „Die nehmen die Aussteller schon mit auf die Weihnachtsmärkte“, freut sich Grüneberg.

i Die Vielfalt ist beeindruckend beim Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt - hier beim Stand von Andreas Franzmann, der auch Schleifvorführungen anbot. Hosser. HOSSER

Schon in Kürze wollen sich der Veranstalterverein und die Aussteller zur Manöverkritik treffen und diskutieren, was man am Konzept weiter verbessern kann. „Ich würde mir ja noch einen schönen Weinstand inmitten des Getrubels wünschen“, sagt Grüneberg, der allerdings auch weiß, dass sein kleiner Verein (er hat derzeit rund 30 Mitglieder) an die Grenzen des Machbaren stößt. „Von daher wäre es schön, noch etwas Unterstützung zu bekommen, und sei es auch nur in Form einer Mitgliedschaft.“ Dabei schaut Grüneberg ein wenig auf die Gastronomen rund um den Marktplatz, die am Wochenende durchgehend sehr viel zu tun hatten: „Einige unterstützen uns. Das ist sehr gut.“

Autos mussten abgeschleppt werden

Vorbildlich unterstützt habe in diesem Jahr das Ordnungsamt beim Ausmessen und Markieren der Standflächen. „Dabei muss stets die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge mitgedacht werden.“ Um den Markt auch vor diesem Hintergrund etwas zu entzerren, schwebt dem Vorsitzenden im kommenden Jahr eine Ausweitung in Richtung Christuskirchplatz vor. „Das würde auch zu einer noch besseren Verzahnung mit dem Straßentheaterfestival führen“, sagt Grüneberg, der auch darauf hofft, im kommenden Jahr endlich die 50-Stände-Marke zu reißen: „Ich denke, dass 2026 wieder alle dabei sein werden. Und wir haben bereits mehrere Anfragen von neuen Ausstellern...“

Auch sonst lief alles rund, unangenehme Überraschungen gab es kaum. Drei Autos versperrten am Sonntag die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge, zwei wurden abgeschleppt, ein Fahrer fuhr seinen Wagen weg, muss aber die Anfahrt des Abschleppwagens dennoch bezahlen. Der Rettungsdienst verbrachte zwei ruhige Tage: Bei angenehmen Temperaturen kam es nur zu ein paar Insektenstichen.

i Zum Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt am Fuße der Felsenkirche gehört auch immer das Straßentheaterfestival, das auch in diesem Jahr wieder das zum Teil weit angereiste Publikum begeisterte. Hosser. HOSSER

Auch Annette Strohm vom Idar-Obersteiner Kulturamt zog am Montag ein positives Resümee mit Blick aufs Straßentheaterfestivals: „Wir sind überglücklich. Es war ein ganz tolles Wochenende.“ Sowohl von den Künstlern wie auch von Besuchern habe es nur positives Feedback gegeben. „Der Besuch war ja sehr, sehr gut, die Bühne war praktisch durchgehend belagert“, freut sich Strohm, die „meinem super Team“ dankt: „Für die Mitarbeiter war es ein anstrengendes Wochenende...“

Auch die Walkacts erhielten viel Applaus, immer wieder wurden Fotos mit Besuchern gefordert: „Wir hatten ein tolles Publikum.“ Die Künstler seien begeistert gewesen von den Auftrittsmöglichkeiten und den kurzen Wegen, die dank der Künstlergarderobe in der ehemaligen Commerzbank und der Nähe zum B&B-Hotel ermöglicht werden konnten. „Die sind ja alle international auf Tour, und da sind die Hotels fast nie direkt am Auftrittsort.“

Dass die Zuschauer begeistert waren, habe ein erster Blick in den „Spendenkoffer“ bestätigt – dort fand sich am Sonntagabend sogar ein 50-Euro-Schein. Da ging der Wunsch von Sparkassendirektor Torsten Rothfuchs also in Erfüllung, der bei der Pressekonferenz im Vorfeld hoffte, dass es bei der „Hutgeld“-Sammlung, mit der die Kosten für das Straßentheaterfestival teilgedeckt werden soll, „mehr gruschpelt als klimpert...“ Wie viel tatsächlich eingesammelt werden konnte, stand am Montag noch nicht fest.

i Begeistertes Publikum beim Straßentheaterfestival Hosser. HOSSER

Am liebsten würde sie gleich mit der Organisation des Festivals 2026 beginnen, sagt Annette Strohm – so viele Tipps und Kontakte habe sie am Wochenende von Besuchern und Künstlern bekommen. Aber nach dem Festival ist in Idar-Oberstein vor dem Festival: In wenigen Wochen beginnt der Theatersommer mit Aufführungen von Chawwerusch („Don Quijote“ am Samstag, 23. August, auf dem Schloss) und dem Theater Anu („Dreamer“) am 29. und 30. August im Stadtpark neben der Messe. Tickets gibt es bei ticket-regional.de

Schmuckkultur e.V.

Der Verein Schmuckkultur dient dem Erhalt der heimischen Schmuckkultur und der Durchführung des Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkts. Die Mitgliedschaft ist ab einem Jahresbeitrag von 36 Euro möglich. Der Mitgliedsbeitrag kann von der Standgebühr beim Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt abgezogen werden. Premium-Mitgliedschaften gibt es in Silber (Jahresbeitrag: 50 Euro), Gold (100 Euro) und Platin (150 Euro). Nähere Infos bei Frederik Grüneberg, Tel. 0171/5357456 (auch WhatsApp), per Mail an schmuckkultur@gmail.com oder auf der Internetseite schmuck-kultur.com