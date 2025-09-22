Ausverkauftes Stadttheater Viel Applaus für die Musical Kids Jutta Gerhold 22.09.2025, 13:00 Uhr

i Elektroschwein Oink-Oink (links) rettet im neuen Weltraumabenteuer der Musical-Kids die Erde. Hosser. HOSSER

Wenn die Musical-Kids der Grundschule „Auf der Bein“ die Bühne des Idar-Obersteiner Stadttheaters entern, bleibt kein Platz unbesetzt und kein Auge trocken – so ist es seit 23 Jahren in jedem Herbst, und so war es auch am Wochenende wieder.

Am Wochenende verwandelten die Musical-Kids der Grundschule „Auf der Bein“ das Idar-Obersteiner Stadttheater in eine intergalaktische Bühne. Mit ihrem Stück „SOS an Planet Pummerpuffer“ entführten sie das Publikum auf eine Reise durch die Galaxis – und begeisterten mit Spielfreude, tollem Gesang und einer kunterbunten Atmosphäre.







