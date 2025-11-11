Immer noch keine Ergebnisse Videoüberwachung in Idar-Oberstein: Warum dauert das? 11.11.2025, 12:00 Uhr

i Zum Thema Videoüberwachung an markanten Plätzen in Idar-Oberstein gibt es auch nach acht Monaten noch keine neuen Erkenntnisse. Janne Kieselbach/dpa (Symbol). picture alliance / Janne Kieselbach/dpa (Symbol)

Warum dauert das so lange? Zum Thema Videoüberwachung an markanten Plätzen in Idar-Oberstein gibt es auch nach acht Monaten noch keine neuen Erkenntnisse.

Im März gab es eine intensive Debatte im Stadtrat, die nun möglicherweise wieder aufflammt, weil es keine neuen Erkenntnisse gibt: Anlass war ein Antrag der CDU-Fraktion. Deren Sprecher Frederik Grüneberg hatte vor acht Monaten erläutert: „Wir möchten, dass die Möglichkeit der Kameraüberwachung der Fußgängerzonen Idar und Oberstein sowie vom Bahnhofsvorplatz, dem Platz ,Auf der Idar‘, dem Helmut Kohl-Europaplatz und dem Maler Wild-Platz geprüft ...







