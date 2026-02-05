Heftige Debatte im Ausschuss
Videoüberwachung am Bahnhof Idar-Oberstein unmöglich 

Videoüberwachung im öffentlichen Raum: schon länger ein Thema in Idar-Oberstein. Im Rahmen des Datenschutzes werden damit einige wichtige Fragen aufgeworfen, die nun im Hauptausschuss der Stadt Idar-Oberstein erörtert wurden. 

Lesezeit 3 Minuten
Auf diesen Vortrag mussten die Mitglieder des Hauptausschusses lange warten. Nena Gjini und Daniel Bannes in Vertretung des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI) referierten zum Thema Videoüberwachung. Und das Gesagte lieferte reichlich Diskussionsstoff.

Ressort und Schlagwörter

Nahe-ZeitungPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Birkenfeld

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren