Heftige Debatte im Ausschuss Videoüberwachung am Bahnhof Idar-Oberstein unmöglich Vera Müller 05.02.2026, 09:54 Uhr

Videoüberwachung im öffentlichen Raum: schon länger ein Thema in Idar-Oberstein. Im Rahmen des Datenschutzes werden damit einige wichtige Fragen aufgeworfen, die nun im Hauptausschuss der Stadt Idar-Oberstein erörtert wurden.

Auf diesen Vortrag mussten die Mitglieder des Hauptausschusses lange warten. Nena Gjini und Daniel Bannes in Vertretung des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (LfDI) referierten zum Thema Videoüberwachung. Und das Gesagte lieferte reichlich Diskussionsstoff.







