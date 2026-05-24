Umnutzung in Schauren
VG-Werke ziehen bei Metallbau Weyand ein
Harald Weyand hat seine Firma in Schauren im Oktober vorigen Jahres dichtgemacht. Am 1. Juni ziehen dort die Verbandsgemeindewer
Harald Weyand hat seine Firma in Schauren im Oktober vorigen Jahres dichtgemacht. Am 1. Juni ziehen dort die Verbandsgemeindewerke Herrstein-Rhaunen ein.
Kurt Knaudt

Bislang sind die VG-Werke Herrstein-Rhaunen auf drei Standorte verteilt. Das ändert sich ab Juni. Dann werden alle Mitarbeiter in Schauren auf dem früheren Firmengelände von Metallbau Weyand zusammengeführt. Harald Weyand begrüßt diese Lösung.

Lesezeit 3 Minuten
Bis vor einigen Monaten wurden in der ausladenden Halle der Firma Metallbau Weyand im Gewerbegebiet Schauren unter anderem noch Fenster und Wintergärten produziert. Doch am 1. Juni beginnt dort ein neues Kapitel: Dann ziehen die Verbandsgemeindewerke Herrstein-Rhaunen ein, deren Mitarbeiter bisher an mehreren Standorten untergebracht sind.

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