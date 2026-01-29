Birkenfeld bis Neubrücke
VG-Rat beschließt Beleuchtung des Naheradwegs
Dunkel soll es Abends auf dem Naheradweg nur noch sein, wenn er nicht genutzt wird. Straßenlaternen mit Bewegungsmelder sorgen in Zukunft dafür.
Franz Cronenbrock

In Zukunft wird der Naheradweg zwischen Birkenfeld und Hoppstädten-Weiersbach mit Straßenlaternen beleuchtet. Das entschied die VG. Kosten soll die vollständige Beleuchtung rund 460.000 Euro.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Birkenfeld hat beschlossen, Teile der Mittel aus dem regionalen Zukunftsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz (RZN) für die Beleuchtung des Naheradwegs zwischen Birkenfeld und Neubrücke zu verwenden. Die Mittel waren bereits 2025 für diesen Zweck vom VG-Rat abgesegnet, durch die VG beantragt sowie durch das Land genehmigt worden.

