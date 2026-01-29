In Zukunft wird der Naheradweg zwischen Birkenfeld und Hoppstädten-Weiersbach mit Straßenlaternen beleuchtet. Das entschied die VG. Kosten soll die vollständige Beleuchtung rund 460.000 Euro.
Lesezeit 2 Minuten
Der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Birkenfeld hat beschlossen, Teile der Mittel aus dem regionalen Zukunftsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz (RZN) für die Beleuchtung des Naheradwegs zwischen Birkenfeld und Neubrücke zu verwenden. Die Mittel waren bereits 2025 für diesen Zweck vom VG-Rat abgesegnet, durch die VG beantragt sowie durch das Land genehmigt worden.