Dank eines neuen Caterers VG Herrstein-Rhaunen macht Schulessen günstiger Kurt Knaudt 21.10.2026, 18:00 Uhr

i Das Essen an den Grundschulen in der VG Herrstein-Rhaunen wird günstiger. Grund dafür ist auch ein neuer Caterer. Franziska Kraufmann/dpa

Der Verbandsgemeinderat Herrstein-Rhaunen beschließt einstimmig einen neuen Elternbeitrag für warmes Mittagessen in den Schulen unter VG-Verwaltung. Wie viel das Mittagsessen in Zukunft kostet und wie sich der Preis zusammensetzt.

Der Elternbeitrag für das warme Mittagessen an den vier Grundschulen der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen steht jetzt fest: Der Verbandsgemeinderat bestätigte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Empfehlungsbeschluss des Haupt- und Finanzausschusses, wonach für jede Mahlzeit rückwirkend ab 1.







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