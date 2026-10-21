Dank eines neuen Caterers
VG Herrstein-Rhaunen macht Schulessen günstiger
Das Essen an den Grundschulen in der VG Herrstein-Rhaunen wird günstiger. Grund dafür ist auch ein neuer Caterer.
Das Essen an den Grundschulen in der VG Herrstein-Rhaunen wird günstiger. Grund dafür ist auch ein neuer Caterer.
Franziska Kraufmann/dpa

Der Verbandsgemeinderat Herrstein-Rhaunen beschließt einstimmig einen neuen Elternbeitrag für warmes Mittagessen in den Schulen unter VG-Verwaltung. Wie viel das Mittagsessen in Zukunft kostet und wie sich der Preis zusammensetzt. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Elternbeitrag für das warme Mittagessen an den vier Grundschulen der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen steht jetzt fest: Der Verbandsgemeinderat bestätigte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Empfehlungsbeschluss des Haupt- und Finanzausschusses, wonach für jede Mahlzeit rückwirkend ab 1.
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