Der Verbandsgemeinderat Herrstein-Rhaunen beschließt einstimmig einen neuen Elternbeitrag für warmes Mittagessen in den Schulen unter VG-Verwaltung. Wie viel das Mittagsessen in Zukunft kostet und wie sich der Preis zusammensetzt.
Lesezeit 2 Minuten
Der Elternbeitrag für das warme Mittagessen an den vier Grundschulen der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen steht jetzt fest: Der Verbandsgemeinderat bestätigte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Empfehlungsbeschluss des Haupt- und Finanzausschusses, wonach für jede Mahlzeit rückwirkend ab 1.