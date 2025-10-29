Sondervermögen des Bundes VG Birkenfeld will in die Grundschulen investieren 29.10.2025, 15:00 Uhr

i Hier soll der rund zehn Meter lange Anbau, der für die Grundschule Birkenfeld geplant ist, stehen. Niels Heudtlaß

Ein Anbau für die Grundschule Birkenfeld und ein neuer Schulhof für die Grundschule Niederbrombach: Vom Sondervermögen des Bundes und anderen Förderungen sollen vor allem die Schulen in VG-Hand profitieren. Diese Baumaßnahmen sind geplant.

Seit einigen Jahren hat die Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld die Sanierung der Toilettenanlage an der Grundschule in Birkenfeld aufgeschoben – im Haushalt sind keine Mittel vorhanden. Die Sanitäreinrichtung ist nicht nur veraltet, sondern weist auch teilweise Schäden auf – Rohre sind durch Urinstein häufig verstopft, die Leitungen müssten teils erneuert werden.







