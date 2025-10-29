Ein Anbau für die Grundschule Birkenfeld und ein neuer Schulhof für die Grundschule Niederbrombach: Vom Sondervermögen des Bundes und anderen Förderungen sollen vor allem die Schulen in VG-Hand profitieren. Diese Baumaßnahmen sind geplant.
Seit einigen Jahren hat die Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld die Sanierung der Toilettenanlage an der Grundschule in Birkenfeld aufgeschoben – im Haushalt sind keine Mittel vorhanden. Die Sanitäreinrichtung ist nicht nur veraltet, sondern weist auch teilweise Schäden auf – Rohre sind durch Urinstein häufig verstopft, die Leitungen müssten teils erneuert werden.