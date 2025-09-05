Bis Ende des Jahres will sich die VG Baumholder entscheiden, ob eine geförderte Zusammenarbeit mit den Nachbarn aus Birkenfeld auf dem Stromsektor Vorteile bringen kann. Ein Berater des Instituts für Regionalmanagement stellte nun das Programm vor.

Es ist nur eine erste Vorstellung, aber Bürgermeister Bernd Alsfasser erachtet eine Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Birkenfeld auf dem Sektor der regionalen Stromerzeugung, -versorgung und -vermarktung als zukunftsweisend. So befasste sich der VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung mit der Vorstellung einer interkommunalen Zusammenarbeit durch Mathias Rettermayer vom Institut für Regionalmanagement aus Quirnbach und René Maudet, dem Wirtschaftsförderer der VG Birkenfeld.

Rettermayer erläuterte den Wunsch der VG Birkenfeld, gemeinsam mit regionalen Partnern als eigenständiger Akteur auf dem Strommarkt auftreten zu können. „Bislang ist auch eine Verbandsgemeinde wie Birkenfeld, die mit ihrer AöR (Anstalt öffentlichen Rechts) sehr aktiv in der Stromerzeugung ist, nur ein Zuschauer auf dem Strommarkt“, erklärte der Fachmann für Regionalmanagement. Um einen größeren Einfluss auf die Planung, den Bau und die Vermarktung des aus erneuerbaren Energieträgern produzierten Stromes zu erhalten, müsse man wachsen und weitere Kommunen mit ins Boot holen. Rettermayer erläuterte, dass es ein Förderprogramm des Bundes gebe, dass die Schaffung einer eigenen Stelle für einen Experten in der Strombilanzierung und –vermarktung für zwei Jahre abdecke, wenn eine Kommune mindestens zwei weitere Partner für eine interkommunale Zusammenarbeit gewinne.

Birkenfeld wolle diesen Schritt auf jeden Fall gehen und habe auch die Stadt Idar-Oberstein und die VG Herrstein-Rhaunen angefragt, erläuterte Maudet. „Je größer der Verbund ist, desto mehr Einfluss hat man auf dem Strommarkt.“ Beide betonten, dass es das mittelfristige Ziel sei, einen stabilen Strompreis zu erreichen, der in einem folgenden Schritt auch als Bürgerstrom den Bürgern der beteiligten Kommunen angeboten werden könnte.

„Im Bilanzkreislauf kann ich Produktion und Verbrauch nur verrechnen, wenn ich beides im Viertelstundentakt abgleichen kann.“

René Maudet, Wirtschaftsförderer der VG Birkenfeld

Voraussetzung sei allerdings ein Bilanzkreislaufmanagement, das anhand digitaler Zähler Stromgewinnung der AöR-eigenen Photovoltaik- oder auch Windenergieanlagen und auch den Stromverbrauch im Viertelstundentakt erfassen und gegenrechnen könne. Die Erstellung eines Bilanzkreislaufs werde aktuell für die VG-eigenen PV-Anlagen in der VG Birkenfeld erstellt, berichtete Maudet: „Es geht darum, zu erfassen, was für Anlagen wie viel Strom produzieren, welche Gesellschaften sie betreiben und was an anderen Orten durch die VG verbraucht wird.“ Mithilfe der digitalen Erfassung von Verbrauch und Produktion könne dann der Überschuss einer PV-Anlage mit dem Verbrauch eines Verwaltungsgebäudes verrechnet und so ein günstiger Preis erreicht werden. Dies verglich der Erste Beigeordnete Rouven Hebel mit einer Stromcloud, die Privatleute heute schon zur virtuellen Verrechnung von Verbrauch und Eigenproduktion buchen können.

Dafür benötige man einen Fachmann, der sich mit den Fallstricken des Strommarktes für Einspeisung wie auch Einkauf auskenne, sagte Rettermayer. Nur so könne man Verhandlungen mit den Netzbetreibern auch auf Augenhöhe führen. Die Kosten der Stelle bezifferte der Vertreter der Beratungsgesellschaft auf rund 90.000 Euro im Jahr, hinzukommen an die 12.000 Euro für Ausstattung und spezielle Software. Diese grob 100.000 Euro müssten sich die Partner teilen, wobei Matthias König signalisiert hat, dass er die Stelle nicht nur bei sich im Haus ansiedeln möchte, sondern auch – die Zustimmung des VG-Rats vorausgesetzt – die Hälfte der Kosten übernehmen würde. Durch die Förderung könne man für das auf fünf Jahre angelegte Projekt bei drei Partnern 210.000 Euro an Zuschüssen generieren. Bei mehr Partnern oder auch dem Einstieg des Kreises erhöhe sich die Fördersumme noch, sagte Rettermayer. Grundsätzlich könne man die neue Stelle aber zumindest für zwei Jahre abdecken.

„Es wäre wünschenswert, wenn wir es so schaffen, den Strom dort zu verbrauchen, wo er benötigt wird. Zumal man bei einer lokalen Überproduktion die Energie dann auch günstiger für Endverbraucher abgeben kann.“

Rouven Hebel, Ortsbürgermeister Berschweiler und Erster VG-Beigeordneter

Yannick Simon (SPD) zeigte sich zwar grundsätzlich angetan von dem Ansatz einer verstärkten Zusammenarbeit mit der Nachbar-VG, fragte aber auch: „Welchen positiven Effekt wird das für die VG oder auch die Stadt Baumholder haben?“ Man habe in der jüngeren Vergangenheit schon zahlreiche Förderprogramme diskutiert, aber Nutzen und Sinnhaftigkeit seien nicht immer gegeben. „Es ist sehr viel Konjunktiv in dem Programm“, erklärte er. Auch Christian Flohr (SPD) betonte, dass man konkrete Beispiele benötige, was dieser Mitarbeiter für Aufgaben habe. VG-Bürgermeister Bernd Alsfasser ist hingegen von der Idee überzeugt und warb dafür, zuerst einmal konkrete Fragen in den Fraktionen zusammenzustellen. „Wir werden unsere Fragen und die aus Herrstein und Idar-Oberstein zusammentragen und dann bis zum Jahresende eine Entscheidung finden müssen, ob das Programm für unsere VG einen Mehrwert hat.“ Mit Blick auf die (bereits verlängerte) Antragsfrist bis zum 15. März 2026 könne man dies nicht auf die lange Bank schieben.

Zumal die VG auch selbst mit ihrer eigenen AöR in die Freiflächen-PV-Anlage der Firma Next2sun in Heimbach einsteigen möchte. Dann habe man neben den PV-Anlagen in den beiden großen Kläranlagen sowie auf den Dächern von Verwaltung, Grundschule und später auch der neuen Westrichhalle eine weitere potenzielle Produktionsanlage. „Das Ziel wäre es, den Strom, den wir selbst erzeugen, günstiger auf dem Markt anbieten zu können“, erklärte der VG-Chef. Es sei vorstellbar, so dauerhaft Energie einspeisen zu können, welche 2 bis 3 Cent unter dem Normalpreis liege.