Unfallstatistik der Polizei
VG Birkenfeld: Keine Toten und weniger Schwerverletzte
Insgesamt verzeichnet die Polizei Birkenfeld 2025 weit weniger Verkehrsunfälle als 2024.
Insgesamt verzeichnet die Polizei Birkenfeld 2025 weit weniger Verkehrsunfälle als 2024.
Marcus Brandt. Marcus Brandt/dpa

Die Polizei Birkenfeld zieht eine positive Bilanz in ihrer Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025. Während jedoch weniger Unfälle unter Alkoholeinfluss aufgenommen wurden, steigt die Zahl der Raserunfälle. Wild bleibt die Hauptunfallursache.

Lesezeit 3 Minuten
Die Polizei Birkenfeld hat die Statistik zu Verkehrsunfällen im Jahr 2025 in ihrem Zuständigkeitsbereich, der VG Birkenfeld, veröffentlicht. Die gute Nachricht vorweg: „Die Unfallzahlen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter zurückgegangen“, wie die Polizei mitteilt.

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