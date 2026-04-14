Die Polizei Birkenfeld zieht eine positive Bilanz in ihrer Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2025. Während jedoch weniger Unfälle unter Alkoholeinfluss aufgenommen wurden, steigt die Zahl der Raserunfälle. Wild bleibt die Hauptunfallursache.
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Die Polizei Birkenfeld hat die Statistik zu Verkehrsunfällen im Jahr 2025 in ihrem Zuständigkeitsbereich, der VG Birkenfeld, veröffentlicht. Die gute Nachricht vorweg: „Die Unfallzahlen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter zurückgegangen“, wie die Polizei mitteilt.