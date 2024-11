VG Birkenfeld investiert in die Feuerwehr: Neue Fahrzeuge schließen Versorgungslücken

VG Birkenfeld investiert 2025 rund 1,5 Millionen Euro in die Feuerwehren. Der größte Teil des Betrags geht in die Neuanschaffung von Fahrzeugen. Die dienen der Stärkung der Einheiten an der B41.